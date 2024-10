Bauzinsen aktuell auf Jahrestiefstwert - Anstieg zum Jahresende möglich

München (ots) -



- Prognose: Die Hälfte des Interhyp-Banken-Panels geht von langfristig

steigenden Zinsen aus, die andere von einem gleichbleibenden Niveau

- Exkurs Immobilienpreise: In den meisten Bundesländern entwickeln sich die

Preise in ähnlicher Geschwindigkeit nach oben



Die Bauzinsen für Darlehen mit 10-jähriger Laufzeit sind derzeit so niedrig wie

bisher noch nicht in diesem Jahr. Laut Expertenprognose könnten sie zum

Jahresende hin aber wieder steigen. Auch bei den Immobilienpreisen in den

einzelnen Bundesländern gibt es eine klare Tendenz nach oben.





Jahrestiefstwert bei den Bauzinsen - wie geht es weiter?"Die Zinsen für 10-jährige Darlehen befinden sich momentan auf einemJahrestiefstwert von 3,25 Prozent - ein Jahr zuvor waren es noch über 4 Prozent.Kundinnen und Kunden mit Top-Bonitäten erhalten in Einzelfällen sogarBaufinanzierungen mit Zinsen unter 3 Prozent", sagt Mirjam Mohr,Vertriebsvorständin der Interhyp Gruppe. "Wir gehen davon aus, dass die Zinsensich auch weiterhin um das derzeitige Niveau bewegen und die Immobilienpreiseweiter steigen werden. Wer sich für einen Immobilienkauf interessiert, solltejetzt tätig werden und nicht mehr zu lange warten", rät Mohr.So sieht es auch die Hälfte der von Interhyp befragten Experten. Sie gehen davonaus, dass sich die Zinsen langfristig zwischen 3 und 3,5 Prozent bewegen werden."Die Notenbanken werden vermutlich ihren eingeschlagenen Kurs bis zum Jahresendefortführen und es ist mit weiteren Leitzinssenkungen zu rechnen. Der Rückgangder Leizinsen sollte jedoch bereits im Markt berücksichtigt sein und somit istmit keinen Auswirkungen auf die langfristigen Bauzinsen zu rechnen. Die Zinsenfür Immobilienfinanzierungen werden sich weiterhin mit kleineren Schwankungenseitwärts bewegen", heißt es aus dem Banken-Panel.Die andere Hälfte des Panels hält steigende Zinsen und ein Niveau zwischen 3,5und 4 Prozent bis Jahresende für möglich. "Der Konjunktur- undInflationsausblick spricht für einen begrenzten Spielraum für weitereLeitzinssenkungen der EZB. Bei den langfristigen Zinssätzen erwarten wirhingegen keine nachhaltige Fortsetzung der deutlichen Abwärtsbewegung über denSommer. Vielmehr rechnen wir mit einer leichten Gegenbewegung, wenn dieInflation über den Winter wieder steigt", sagt ein Experte.Immobilienpreise in den Bundesländern: Stärkster Anstieg in Rheinland-PfalzDie Daten des Interhyp-Immobilienindex zeigen: Auch wenn es in fast allendeutschen Bundesländern bei den Immobilienpreisen nach oben geht, gibt es dochUnterschiede in der Geschwindigkeit.In Rheinland-Pfalz sind die Preise seit Jahresbeginn am stärksten in die Höhegeklettert: um 4,5 Prozent.In den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Saarland sind die Preise nacheiner Abwärtsbewegung von Frühjahr bis Ende 2022 mittlerweile wieder höher alsdie Spitzenwerte aus der Niedrigzinsphase.Schaut man auf die restlichen Bundesländer fällt ein deutlicher Anstieg seitJahresbeginn in Nordrhein-Westfalen (+3,6 Prozent) auf. In Hessen sind diePreise um 3,1 Prozent seit Jahresanfang gestiegen.In Bayern steht seit Jahresbeginn ein Plus von 2,7 Prozent, in Baden-Württembergvon rund 3 Prozent.Über Interhyp:Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt andie Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich anEinzelvermittlerinnen und -vermittler und institutionelle Partner wendet, hatdas Unternehmen 2023 ein Finanzierungsvolumen von 17,2 Milliarden Euroerfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindetdie Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrerFinanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit dereigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientiertenDigitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihreKundinnen und Kunden und Partner präsent.