Türkei erwartet positive Signale aus Berlin für Eurofighter

Der "Spiegel" hatte am Wochenende von einem Kurswechsel der Bundesregierung beim Thema Rüstungsexporte in die Türkei berichtet. Die Bundesregierung hat danach Rüstungsexporte im Wert von mehreren Hundert Millionen Euro an den Nato-Partner genehmigt - darunter 100 Flugabwehrraketen und Torpedos für die türkische Marine sowie Materialpakete für die Modernisierung von türkischen U-Booten und Fregatten. Das Bundeswirtschaftsministerium wollte den Bericht auf Anfrage nicht bestätigen.

Bis zum gescheiterten Militärputsch in der Türkei 2016 hatte die Bundesregierung in großem Stil Rüstungsexporte in das Land genehmigt. Nach dem Putschversuch und dem Einmarsch türkischer Truppen in Syrien wurden die Exporte deutlich zurückgefahren und lagen in den letzten Jahren nur noch im niedrigen zweistelligen oder sogar einstelligen Millionenbereich. Im Jahr 2023 waren es bis Anfang Dezember etwa 17 Anträge im Wert von zusammen 1,22 Millionen Euro./erg/DP/mis