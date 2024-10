Umfrage von J.P. Morgan Asset Management zeigt Potenzial aktiver ETFs in Deutschland (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Frankfurt (ots) - Der Markt für aktive ETFs wächst stetig und so wird diese neueKategorie für immer mehr Anlegerinnen und Anleger interessant. Wie eine aktuellerepräsentative Umfrage von J.P. Morgan Asset Management unter 2.000 Frauen undMännern in Deutschland zeigt, weiß inzwischen mehr als die Hälfte der Befragten,dass sich aktives Management und der ETF-Mantel nicht ausschließen. So gaben 15Prozent der Befragten an, aktive ETFs zu kennen und bereits zu investieren.Weitere 17 Prozent kennen aktive ETFs und planen ein Investment. Und auch wenn19 Prozent, die aktive ETFs kennen, passive ETFs sinnvoller finden, sollte dieNachfrage nach Produkten, die aktives Management mit den strukturellen Vorteileneines ETFs kombinieren, weiter stetig zunehmen. Ivan Durdevic, LeiterETF-Distribution für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei J.P. MorganAsset Management, erwartet, dass sich der Anteil von aktiven ETFs am gesamtenETF-Markt schnell vergrößern wird - zumal 47 Prozent der befragten Deutschenaktive ETFs noch gar nicht kennen: "Viele Anlegerinnen und Anleger stellen sichdie Frage: Liefert ein kostengünstiges passives Investment, das sich eins zueins an einem Index orientiert, oder eine aktiv gemanagte, aber dafür teurereStrategie bessere Ergebnisse? Mit den aktiven ETFs finden sie eine Kombinationaus beidem, also aktivem Management verbunden mit der Flexibilität undBenutzerfreundlichkeit sowie den geringeren Kosten des ETF-Mantels. Das gab esin vergleichbarer aktiver Form zuvor nicht. Nachdem sich die aktiven ETFszunächst bei professionellen Investoren etabliert haben, lässt sich nun einestark wachsende Nachfrage auch bei Privatanlegerinnen und -anlegern erwarten",erläutert Ivan Durdevic.Wachstum des aktiven ETF-Marktes: Ein globaler TrendTrotz derzeit noch niedriger absoluter Zahlen ist die Entwicklung der aktivenETFs sehr dynamisch: Seit 2020 werden weltweit mehr aktive als passive ETFsaufgelegt, in den letzten fünf Jahren hat sich der Markt für aktive ETFs fastjährlich verdoppelt. Laut aktueller Analyse des Ratinghauses Scope waren inEuropa Ende August 2024 rund 42 Milliarden Euro in aktiven ETFs investiert, waseinem Anteil von rund zwei Prozent am gesamten europäischen ETF-Vermögenentspricht - in den USA waren es sieben Prozent des gesamten US-ETF-Markts. Undaktive ETFs holen weiter auf: sie konnten in diesem Jahr global rund ein Viertelder ETF-Nettozuflüsse erzielen.Während in den USA bereits viele Privatanleger aktive ETFs kennen und in sie