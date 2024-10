Gerichtsurteil in einem von Appian Capital eingeleiteten Rechtsverfahren

Johannesburg, 10. Oktober 2024: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) ( https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ... ) teilt den Stakeholdern mit, dass in Bezug auf die erste Phase des Gerichtsverfahrens, das von Tochtergesellschaften der Appian Capital Advisory LLP (Appian) (das Verfahren) gegen das Unternehmen vor dem High Court of England and Wales eingeleitet wurde, das Urteil ergangen ist. Das Verfahren dauerte fünf Wochen und begann im Juni 2024.

Das von Appian gegen Sibanye-Stillwater angestrengte Verfahren bezieht sich auf die Kündigung der Aktienkaufverträge (SPAs)durch Sibanye-Stillwater am 24. Januar 2022, die Sibanye-Stillwater am 26. Oktober 2021 mit Appian für den Erwerb der Minen Santa Rita und Serrote in Brasilien abgeschlossen hatte. Die Kündigung der SPAs erfolgte nach einem geotechnischen Ereignis (das geotechnische Ereignis) in Santa Rita, das nach Ansicht von Sibanye-Stillwater wesentlich und nachteilig für das Geschäft, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse, die Liegenschaften, die Vermögenswerte, die Verbindlichkeiten oder den Betrieb von Santa Rita war und vernünftigerweise als solches erwartet werden konnte. Die erste Phase des Verfahrens bezog sich darauf, ob das geotechnische Ereignis bei Santa Rita im November 2021 einigermaßen als wesentlich und nachteilig angesehen werden konnte.

In einem heute ergangenen Urteil entschied Richter Butcher, dass das geotechnische Ereignis nicht wesentlich und nachteilig war und in angemessener Weise auch nicht als solches angesehen werden konnte, so dass Sibanye-Stillwater nicht berechtigt war, die SPAs aufgrund des geotechnischen Ereignisses zu kündigen. Sibanye-Stillwater konnte jedoch die Abweisung von Appians Vorwurf des vorsätzlichen Fehlverhaltens erwirken, wobei der Richter entschied, dass die Geschäftsführung von Sibanye-Stillwater ernsthaft davon überzeugt war, dass sie berechtigt war, die SPAs im vermeintlichen besten Interesse von Sibanye-Stillwater zu kündigen.

Das Verfahren wird jetzt in die zweite Phase übergehen, in der für November 2025 ein Prozess (Quantum-Trial) angesetzt ist, in dem das Gericht über den potenziellen Schadenersatz entscheiden wird, den Sibanye-Stillwater an Appian zahlen muss.

Sibanye-Stillwaters Argumentation in Bezug auf die Höhe des Schadensersatzes lautet, dass Appian die Minen Santa Rita und Serrote in Brasilien zu einem ähnlichen Kaufpreis an einen anderen Käufer hätte verkaufen können, nachdem Sibanye-Stillwater die SPAs gekündigt hatte, und daher keine Verluste, die es durch Sibanye-Stillwater erlitten hat, geltend machen kann. In dem Urteil wird festgestellt, dass Appian nach der Kündigung der SPAs durch Sibanye-Stillwater mehrere Angebote für die Minen erhalten hat. Dementsprechend wird Sibanye-Stillwater die Forderung im Quantum-Trial im November 2025 weiterhin energisch verteidigen.

Seite 2 ► Seite 1 von 4