US-Inflation sinkt weniger als erwartet - Kerninflation steigt

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Preisauftrieb im September weniger als erwartet abgeschwächt. Die Erwartungen an künftige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbankbank Fed wurden so gedämpft. Die Verbraucherpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 2,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Die Inflationsrate ist die niedrigste seit Februar 2021. Im August hatte sie noch bei 2,5 Prozent gelegen. Volkswirte hatten einen stärkeren Rückgang der Rate auf 2,3 Prozent erwartet.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Preise um 0,2 Prozent. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg um 0,1 Prozent prognostiziert.