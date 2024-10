5 Experten-Tipps von Marvin Flenche, mit denen Verkauf und Beratung wieder rund laufen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Erfolgreiche Vertriebsarbeit ist kein Zufall, darum ist es fürUnternehmen umso wichtiger, ihren Vertrieb effizient zu gestalten -beispielsweise mit einem CRM-System. Während jedoch die meisten CRM-Systeme fürgroße Konzerne geeignet sind, hat Marvin Flenche mit umsatz.io eine Lösung fürkleine und mittelständische Betriebe und Agenturen geschaffen, die dieVertriebsprozesse optimiert und eine Basis für schnellere und bessere Umsätzelegt. Was Unternehmen jetzt im Vertrieb ändern müssen, um wieder auf Erfolgskurszu kommen, erfahren Sie hier.Zahlreiche Unternehmen klagen aktuell über Umsatzeinbrüche und zurückgehendeAuftragszahlen. Diese sind jedoch nicht nur auf die schwächelnde Wirtschaftslagezurückzuführen - vielmehr handele es sich um ein systemisches Problem. Denntrotz der Tatsache, dass ein effizienter Vertrieb zu den Schlüsselfaktoren fürunternehmerischen Erfolg zählt, weist der Vertrieb zahlreicher kleiner undmittelständischer Unternehmen erhebliche Schwachstellen auf. In der Folge könnenUnternehmen weder Kundenbeziehungen aufbauen, noch die Bedürfnisse ihrer Kundenbedienen. "Ein effizienter Vertrieb war noch nie so wichtig wie heute", erklärtdazu Marvin Flenche, Geschäftsführer der A&M Sales Solutions GmbH. "Dennochhinken zahlreiche Unternehmen in diesem Bereich hinterher und lassen sowertvolles Potenzial ungenutzt.""Um ihren Vertrieb auf das nächste Level zu heben, ist es entscheidend, sich denmodernen Geschäftsanforderungen anzupassen", erklärt der Experte weiter. "Was esdazu braucht, ist in erster Linie ein passendes CRM-System, das den aktuellenAnforderungen gerecht wird." Mit umsatz.io bietet Marvin Flenche eine Lösung:Das CRM-System vereint die Einfachheit einer Excel-Tabelle mit der Effizienzeiner CRM-Software. Unternehmen sparen so nicht nur Zeit, sondern generierenauch bessere Umsätze, was ihr Unternehmenswachstum messbar vorantreibt. WasBetriebe im Detail beachten sollten, um ihren Vertrieb effizienter zu gestalten,hat Marvin Flenche im Folgenden zusammengefasst.1. Effiziente Vertriebsstrukturen schaffenStruktur ist im Vertrieb das A und O: Nur wenn die Vertriebsprozesse klarenRegeln folgen, können ihre Effizienz gesteuert und ihr Erfolg gemessen werden.Viele Betriebe machen jedoch den Fehler, größtenteils spontan zu agieren - sieüberlassen wichtige Entscheidungen dem individuellen Vertriebsmitarbeiter. Fürdie Kundengewinnung ist dies jedoch nicht förderlich, da viele Verkäufer dasKundenverhalten überraschend schlecht einschätzen können. Deshalb sollten dieVerantwortlichen klare Vertriebsstrukturen definieren und festlegen, wie