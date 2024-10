Bedford Metals gibt Ergebnisse des Explorationsprogramms bei Ubiquity Lake bekannt

9. Oktober 2024 / IRW-Press / Bedford Metals Corp. (TSX-V: BFM, FWB: O8D, ISIN: CA0762301012) (das „Unternehmen“ oder „Bedford“) freut sich, die Ergebnisse seines jüngsten Prospektionsprogramms auf dem Uranprojekt Ubiquity Lake am südlichen Rand des Athabasca-Beckens in Saskatchewan bekannt zu geben. Im Rahmen dieses Programms wurden insgesamt 60 Proben entnommen und analysiert. Die Proben wurden von SRC Geoanalytical Laboratories, einem unabhängigen, akkreditierten Labor mit Sitz in Saskatoon, Saskatchewan, das auf die Uranbestimmung spezialisiert ist, mittels induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) analysiert.

Die Ergebnisse dieses Explorationsprogramms waren sehr ermutigend, wobei die Probenanalysen zwischen 0 und 462 ppm U3O8 lagen. Neun Proben wurden aus der Zielzone 1 (TZ-1) entnommen, die sich an der Dislokation des südlichen Ausläufers einer 4,6 km langen, nach Nordwesten verlaufenden EM-Anomalie befindet, die bei einer Geotem-Untersuchung im Jahr 2007 identifiziert wurde. Die höchsten Analyseergebnisse bei TZ-1 waren 462, 305 und 191 ppm U3O8, die aus Ausbissen stammen. TZ-1 stimmt auch mit bemerkenswerten Methan- und Heliumanomalien überein, die durch eine VNIR- (Visible Near Field Infrared) und SWIR- (Shortwave Infrared) Satellitenuntersuchung von Dr. Neil Pendock, PhD in Angewandter Mathematik, identifiziert wurden.

Außerdem wurden mehrere radioaktive Proben in der neu entdeckten radioaktiven Zone Warr Lake entnommen, die sich neben einer großen, von Norden nach Süden verlaufenden Verwerfung am Westufer des Warr Lake befindet. Die höchsten Analyseergebnisse von Warr Lake lagen bei 200 und 76 ppm U3O8.

Peter Born, President von Bedford, kommentierte: „Wir sind mit den Ergebnissen unseres Explorationsprogramms am Ubiquity Lake sehr zufrieden. Die Bestätigung der historischen Ergebnisse bei TZ-1 und die Entdeckung eines neuen Ziels am Warr Lake sind spannende Entwicklungen für das Projekt. Ich möchte unserem Explorationsteam für seine harte Arbeit danken und wir freuen uns darauf, unser nächstes Explorationsprogramm zu entwerfen, das wir in Kürze starten wollen.“

Das Unternehmen ist mit dem Ergebnis dieses Programms sehr zufrieden, das nicht nur die historischen Ergebnisse bei TZ-1 bestätigte, sondern auch eine neue Zielzone – die radioaktive Zone Warr Lake – identifizierte, die weiteres Potenzial für Uranentdeckungen bietet.

