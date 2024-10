Recorded Future stellt KI-gestützte Verbesserungen zur Bekämpfung von Ransomware-Bedrohungen mit Threat Intelligence in Echtzeit vor

BOSTON, 10. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Recorded Future, das weltweit größte Threat-Intelligence-Unternehmen, kündigte heute neue, branchenweit einzigartige Ransomware-Erkennungsfunktionen an, um Bedrohungen über den gesamten Angriffslebenszyklus hinweg proaktiv anzugehen. Diese Funktionen bieten Echtzeiteinblicke in die dringlichsten und einzigartigsten Risiken, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, einschließlich der Operationen von Ransomware-Gruppen und gezielter Opfer innerhalb ihrer spezifischen Ökosysteme. Dank der KI von Recorded Future erhalten Unternehmen automatisierte, individuelle Ransomware-Informationen mit KI-gesteuerten Berichten, die als Erweiterung ihrer Sicherheitsteams zeitnahe, umsetzbare Erkenntnisse liefern.

Ransomware ist nach wie vor die größte Bedrohung für die Cybersicherheit. Die Zahl der Angriffe sind im Jahr 2023 um über 70 % gestiegen und es wurde 1 Milliarde US-Dollar an Lösegeld gezahlt. Angreifer gehen von der einfachen Datenverschlüsselung zu immer raffinierteren Erpressungstaktiken über und zwingen Unternehmen zu finanziellen Verlusten, Betriebsunterbrechungen und Rufschädigung. Trotz umfangreicher Investitionen in die Cybersicherheit ist die Früherkennung nach wie vor eine Herausforderung, sodass Netzwerke für Ransomware anfällig sind. Recorded Future stärkt den Schutz in den Bereichen, in denen EDR, MFA und andere Erkennungstools nicht ausreichen, und bietet so eine wichtige Abdeckung für einen umfassenderen Schutz. Um diese Probleme zu lösen, erweitert Recorded Future seine bestehenden Funktionen, um durch neue Features eine umfassendere Transparenz, Erkenntnisse in Echtzeit und eine frühzeitige Erkennung von Bedrohungen zu ermöglichen:

Ransomware-Risikoprofile: Unternehmen können jetzt individuelle Ransomware-Risikoprofile überwachen, die einen umfassenden Überblick über die Gefährdung durch Ransomware bieten, die spezifisch für ihr Unternehmen sind und dazu beitragen, Schwachstellen und potenzielle Angriffsflächenrisiken frühzeitig zu erkennen. So können Sicherheitsteams Prioritäten setzen und Bedrohungen angehen, bevor sie eskalieren.

Unternehmen können jetzt individuelle Ransomware-Risikoprofile überwachen, die einen umfassenden Überblick über die Gefährdung durch Ransomware bieten, die spezifisch für ihr Unternehmen sind und dazu beitragen, Schwachstellen und potenzielle Angriffsflächenrisiken frühzeitig zu erkennen. So können Sicherheitsteams Prioritäten setzen und Bedrohungen angehen, bevor sie eskalieren. Erkenntnisse zu Opfern und Akteuren: Recorded Future bietet Erkenntnisse in Echtzeit in die Aktivitäten von Ransomware-Gruppen, ihre Opfer und Zielbereiche wie bestimmte Branchen, Regionen oder Lieferketten. Diese Erkenntnisse basieren auf MITRE ATT&CK-Mappings und tiefgreifenden Untersuchungen der Insikt Group von Recorded Future und ermöglichen es Sicherheitsteams, die Operationen von Bedrohungsakteuren besser zu verstehen und proaktive Abwehrentscheidungen zu treffen.

Recorded Future bietet Erkenntnisse in Echtzeit in die Aktivitäten von Ransomware-Gruppen, ihre Opfer und Zielbereiche wie bestimmte Branchen, Regionen oder Lieferketten. Diese Erkenntnisse basieren auf MITRE ATT&CK-Mappings und tiefgreifenden Untersuchungen der Insikt Group von Recorded Future und ermöglichen es Sicherheitsteams, die Operationen von Bedrohungsakteuren besser zu verstehen und proaktive Abwehrentscheidungen zu treffen. KI-generierte Berichterstattung: Mit der KI von Recorded Future können Unternehmen jetzt automatisch detaillierte, zielgruppenspezifische Ransomware-Informationsberichte erstellen. Diese Berichte liefern Führungskräften und Sicherheitsteams zeitnahe, umsetzbare Erkenntnisse, reduzieren den manuellen Aufwand und beschleunigen die Entscheidungsfindung.

„Die KI-gestützte Intelligence Cloud von Recorded Future ermöglicht es uns, eine proaktive Haltung im Kampf gegen Ransomware-Akteure einzunehmen. Mit dem Threat-Intelligence-Modul von Recorded Future sind wir in der Lage, mithilfe von KI-Reporting Berichte zu erstellen, die verwertbare Erkenntnisse über die Bedrohungen mit der höchsten Priorität enthalten, um alle Beteiligten im Unternehmen zu informieren. Dadurch wissen wir, wie wir unser Unternehmen am besten schützen und unsere Resilienz erhöhen können." – Jeremy Miller, Cyber Threat Intelligence Analyst, Nelnet