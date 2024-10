Goldinvest.de Brixton Metals meldet Goldabschnitte von bis zu 254 Metern! In letzter Zeit hat sich das kanadische Unternehmen Brixton Metals (WKN A114WV / TSX-V BBB) bei der Exploration des riesigen Thorn-Projekts in British Columbia auf seine vielversprechenden Kupferporphyr-Ziele konzentriert. Aber auch das Goldziel Trapper hat das Unternehmen nicht vernachlässigt - und meldet nun die ersten Bohrergebnisse aus dem Jahr 2024, die in einem Fall eine Goldmineralisierung über eine Länge von mehr als 250 Metern zeigen!