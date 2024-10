Euro gibt zum Dollar nach - US-Inflation höher als erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten leicht gesunken. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0916 US-Dollar gehandelt. Sie notierte damit etwas niedriger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0932 (Mittwoch: 1,0957) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9147 (0,9126) Euro.

In den USA hat sich der Preisauftrieb im September weniger als erwartet abgeschwächt. Die Erwartungen an künftige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbankbank Fed wurden so gedämpft. Die Jahresinflationsrate fiel von 2,5 Prozent im Vormonat auf 2,4 Prozent. Die von der US-Notenbank besonders beachtete Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel stieg sogar etwas an.