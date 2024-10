Gefahr noch nicht gebannt

WASHINGTON/TAMPA (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat die Menschen im Bundesstaat Florida nach dem Durchzug des Hurrikans "Milton" vor anhaltenden Gefahren gewarnt. "Ich bitte Sie dringend, drinnenzubleiben und die Straßen zu meiden", schrieb Biden auf X. Umgestürzte Stromleitungen, Trümmer und beschädigte Straßen verursachten gefährliche Verhältnisse. Die Menschen sollten an sicheren Orten bleiben, bis die örtlichen Behörden Entwarnung geben und Hilfe eintrifft.

"Milton" war am späten Mittwochabend (Ortszeit) etwa 100 Kilometer südlich von Tampa, in Siesta Key, als Hurrikan der Stufe 3 mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 193 Kilometern pro Stunde auf Land getroffen. In der Nacht schwächte sich "Milton" auf Stufe 1 ab und zog aufs Meer. US-Medien berichteten von bislang sechs bekannten Todesopfern in Zusammenhang mit dem Sturm./trö/DP/mis