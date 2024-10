Termine bis 24. Oktober 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: TomTom, Q3-Zahlen 09:00 DEU: Deutsche Telekom, Kapitalmarkttag (2. und letzter Tag) 11:00 DEU: Volkswagen Group, Q3-Auslieferungen 12:15 USA: Blackrock, Q3-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen 12:45 USA: JP Morgan, Q3-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen 13:00 USA: Fastenal, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Geldmenge M3, 9/24

08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/24 (detailliert)

08:00 GBR: BIP, Industrieproduktion, Handelsbilanz 8/24 09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 9/24

14:30 USA: Erzeugerpreise 9/24

16:00 USA: Universität Michigan, Stimmungsindex 10/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Fachkongress Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) «Treffpunkt Netze 2024» zur Netztransformation

UKR: Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht Deutschland + Treffen Selenskyj mit Bundeskanzler Olaf Scholz

+ Treffen Selenskyj mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

11:00 DEU: Veranstaltung Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. (ZDH) zu «Wie kann eine erfolgreiche Wirtschaftswende gelingen?» u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und ZDH-Präsident Jörg Dittrich

11:00 NOR: Friedensnobelpreisträger wird bekanntgegeben

HINWEIS:

HKG: Feiertag, Börse geschlossen



---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 14. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bossard, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 9/24

AUS: Bawag, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 9/24

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 9/24

SONSTIGE TERMINE

11:45 EUR: Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften



---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 15. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: DocMorris, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Sulzer, Q3 Auftragseingang

07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen

12:30 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q3-Zahlen

23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Umsatz



DEU: Zweiter Verhandlungstag in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 8/24 (detailliert)

08:00 GBR: Ilo-Arbeitslosenquote 8/24

08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/24 (detailliert)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/24 (detailliert)

11:00 DEU: ZEW-Index 10/24

11:00 EUR: Industrieproduktion 8/23

14:30 USA: Empire-State-Index 10/24



SONSTIGE TERMINE

--



---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 16. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: ASML Holding, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q3-Umsatz

12:45 USA: U.S. Bancorp, Q3-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen

GBR: British American Tobacco, Capital Markets Day

CHE: Swiss Re, Branchentreffen in Baden-Baden (Call 10.00 Uhr)

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 8/24

08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/24

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Export- und Importpreise 9/24



FRA: Internationale Energie-Agentur (IEA), Veröffentlichung des Weltenergieberichts (World Energy Outlook)

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: 68. Internationaler Hörakustiker-Kongress mit Industrieausstellung (bis 17.10.)

14:00 DEU: 6. Deutsch-Arabisches Frauenforum zur Förderung von Frauen in Führungspositionen

------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 17. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Schindler, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

06:30 CHE: VAT, Q3-Umsatz

06:30 FIN: Nordea Bank, Q3-Zahlen

06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Hella, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Sartorius AG und Tochter Sartorius Stedim Biotech, Q3-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Nestle, Q3-Umsatz (Call 14.00 h)

07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Deliveroo plc, Q3-Umsatz

08:15 SWE: Investor, Q3-Zahlen

10:30 DEU: Trumpf, Bilanz-Pk

12:30 USA: KeyCorp, Q3-Zahlen

18:30 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen

DEU: Merck, Kapitalmarkttag (9.45 Präsentation CEO, CFO)

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 9/24

08:00 CHE: BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte 09/Q3 2024

11:00 EUR: Handelsbilanz 8/24

11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/24 (detailliert)

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheidung

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:45 EUR: EZB, Pk zur Zinsentscheidung

15:15 USA: Industrieproduktion

16:00 USA: Lagerbestände 8/24

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/24



SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Jahrestagung 2024 Bundesverband Carsharing



---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 18. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Elisa, Q3-Zahlen

12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen

12:55 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/24

04:00 CHN: BIP Q3/24

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/24

04:00 CHN: Industrieproduktion 9/24

04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 9/24

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/24

10:00 EUR: EZB-Leistungsbilanz 8/24

11:00 EUR: Bauproduktion 8/24

14:30 USA: Baubeginne und Genehmigungen 9/24



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zur Änderung der Kostenverteilung in Wohnungseigentümergemeinschaften

11:00 DEU: Fortsetzung Tarifverhandlung Metall- und Elektroindustrie, Bezirk Mitte (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland), zweite Runde

DEU: Bilanz des Pilotprojekts zur Vier-Tage-Woche in Deutschland

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 21. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen

18:30 DEU: Metro AG, Q4-Umsatz

22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/24

16:00 USA: Frühindikator 9/24



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Digital-Gipfel zu «Deutschland Digital. Innovativ. Souverän. International», Frankfurt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie weitere Mitglieder des Bundeskabinetts treffen sich mit über 1000 Teilnehmern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft. (bis 22.10.24)

11:00 DEU: Eröffnungsfeier Mercedes-Benz Batterie-Recyclingfabrik, Kuppenheim

11:00 DEU: Fortsetzung Tarifverhandlung der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie

Zweite Tarifverhandlung der IG Metall Mitte für rund 20.000 Beschäftigte in Thüringen

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, Washington

EUR: Treffen der EU-Fischereiminister (bis 22.10.)



---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 22. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen (Call 14.30 h)

06:00 EUR: Kfz-Erstzulassungen 9/24

07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen

12:15 USA: General Electric, Q3-Zahlen

12:30 USA: RTX, Q3-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q3-Zahlen

13:00 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen

18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen



TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

CHE: Givaudan: Investor Field Trip (inkl. 23.10.)

CHE: Tecan: Capital Markets Day

GBR: InterContinental Hotels, Q3-Zahlen

LUX: Eurofins Sientific, Q3-Umsatz

NLD: Randstad, Q3-Zahlen

NOR: DNB, Q3-Zahlen

USA: Paccar, Q3-Zahlen

USA: Philip Morris, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2023 (detailliert) 14:30 USA: Philadelphia-Fed-Dienstleistungsindex 10/24 16:00 USA: Richmond-Fed-Herstellerindex 10/24



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Digital-Gipfel zu «Deutschland Digital. Innovativ. Souverän. International» Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie weitere Mitglieder des Bundeskabinetts treffen sich mit über 1000 Teilnehmern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft.

10:00 DEU: Pressegespräch Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) zur Vorstellung des «Energiewende-Barometer», Kassel

DEU: Geothermiekongress 2024 des Bundesverbands Geothermie (bis 24.10.)

RUS: 16. Brics-Gipfeltreffen in Kazan

Teilnehmer sind die Staats- und Regierungschefs der Brics-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.

USA: Entwicklung im US-Wahlkampf

+ 23.30 Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump spricht bei einer Veranstaltung der mächtigen Waffenlobby NRA in Savannah, Georgia

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 23. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Ems-Chemie, Q3-Umsatz

06:30 CHE: Rieter, Investor Update 2024

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Roche, 9Monatsumsatz (Conference Call/Webcast 9.00/14.00 h) 07:00 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen

07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Heineken, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz

07:00 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz

07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz

08:15 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen

10:30 DEU: Bausparkasse Schwäbisch Hall, Pressekonferenz 12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

13:00 USA: General Dynamics, Q3-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen

17:45 CHE: Temenos, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz

18:00 ITA: Saipem, Q3-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen

22:00 USA: Tesla, Q3-Zahlen

22:00 USA: Whirlpool, Q3-Zahlen

22:05 USA: IBM, Q3-Zahlen

LUX: Eurofins Sientific, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/24

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/24



SONSTIGE TERMINE

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Staatshilfe in Krisenzeiten

18:30 DEU: Veranstaltung des ifo Institutes Dresden und der TU Dresden zum Thema «Im Osten was Neues? Der Strukturwandel in der Lausitz»

---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 24. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bucher, Q3-Umsatz

06:30 CHE: Galencia, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Inficon, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Lonza, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Orange, Q3-Zahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Symrise, Q3-Umsatz

07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz

07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Umsatz

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz

08:00 INT: LSE, Q3-Umsatz

08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz

09:00 CHE: SwissBanking: Roundtable "Too big to fail" 11:00 DEU: Boehringer Ingelheim, Herbst-Pressegespräch 13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

16:30 DEU: Mutares, Kapitalmarkttag

17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz

18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Umsatz

FRA: Sodexo, Jahreszahlen

FRA: Renault, Q3-Umsatz

FRA: Atos, Q3-Umsatz

FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen

USA: UPS, Q3-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen

USA: Dow, Q3-Zahlen

USA: Valero Energy, Q3-Zahlen

USA: Honeywell International, Q3-Zahlen

USA: ResMed, Q1-Zahlen

USA: Hasbro, Q3-Zahlen

USA: Southern Company, Q3-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen

USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 9/24 (endgültig)

08:45 FRA: Geschäftsklima 10/24

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/24

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 9/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 UsA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 9/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Tarifverhandlung Gebäudereinigung in dritter Runde, Frankfurt/M.

DEU: Jahreskonferenz der Ministerpräsidentenkonferenz, Leipzig

10:00 DEU: Pk zur Messe «Reisen & Caravan 2024» (31.10.-03.11.), Erfurt

10:00 DEU: BGH verhandelt über Haftung eines Autowaschanlagenbetreibers für die Beschädigung eines Fahrzeugs, Karlsruhe

17:30 DEU: Erstes Cyber-Sicherheitsseminar zu Cybersicherheit in der Geopolitik des 21. Jahrhunderts, Frankfurt/M.

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zu EU-Agenturen, Luxemburg

USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten, Washington

---------------------------------------------------------------------------------------- °



Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.