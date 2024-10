Kursgewinne - US-Inflation fällt höher als erwartet aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Die höher als erwartet ausgefallene US-Inflation bewegte die deutschen Anleihen nicht nachhaltig. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,14 Prozent auf 133,41 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,25 Prozent.

In den USA hat sich der Preisauftrieb im September weniger als erwartet abgeschwächt. Die Erwartungen an künftige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbankbank Fed wurden so gedämpft. Die Jahresinflationsrate fiel von 2,5 Prozent im Vormonat auf 2,4 Prozent. Die von der US-Notenbank besonders beachtete Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel stieg sogar etwas an.