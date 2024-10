Globale Börsen im Minus: SDAX stürzt ab, DAX-Topwerte trotzen dem Trend

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag verzeichnen alle betrachteten Indizes Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 19.215,85 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,31%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, fällt um 0,73% auf 26.758,59 Punkte. Noch stärker betroffen ist der SDAX, der die kleineren Unternehmen umfasst, mit einem Rückgang von 0,85% auf 13.984,34 Punkte. Der TecDAX, der sich auf Technologiewerte konzentriert, zeigt sich mit einem Minus von 0,21% auf 3.369,78 Punkten etwas stabiler. Auch die US-amerikanischen Indizes sind von der negativen Stimmung nicht verschont geblieben. Der Dow Jones Industrial Average sinkt um 0,24% und notiert bei 42.414,95 Punkten. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, verliert 0,16% und steht bei 5.783,79 Punkten. Insgesamt zeigt sich heute ein einheitliches Bild der Verluste über die verschiedenen Märkte hinweg, wobei der SDAX den größten Rückgang verzeichnet, während der S&P 500 am wenigsten nachgibt.Die Anleger bleiben angesichts der aktuellen Marktentwicklungen vorsichtig.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Hannover Rück mit einem Anstieg von 3,19%. Münchener Rück folgt mit 2,83%, während die Deutsche Telekom mit 1,94% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die teils erhebliche Verluste verzeichnen. Rheinmetall führt die Negativliste mit einem Rückgang von 2,83%, gefolgt von Siemens Energy mit -2,36% und DHL Group, das um 2,21% fiel.Im MDAX sind Talanx mit 2,39% und Redcare Pharmacy mit 2,26% die Spitzenreiter. Deutsche Lufthansa schließt die Topwerte mit einem moderaten Anstieg von 0,75% ab.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls deutliche Verluste, angeführt von HYPOPORT mit -3,11%. HENSOLDT und Nordex folgen mit Rückgängen von -3,15% bzw. -2,83%.Im SDAX verzeichnet mutares den höchsten Anstieg mit 2,76%, gefolgt von PVA TePla mit 2,12% und Draegerwerk, das um 1,68% zulegte.Die Flopwerte im SDAX sind stark negativ, insbesondere Deutsche Pfandbriefbank mit einem Rückgang von 9,19%. RENK Group und Energiekontor folgen mit -5,23% und -3,35%.Im TecDAX ist die Deutsche Telekom mit 1,94% der führende Wert, gefolgt von Siemens Healthineers mit 0,66% und freenet mit 0,60%.Die TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls negativ, angeführt von SMA Solar Technology mit -3,20%, gefolgt von HENSOLDT und Energiekontor, die -3,15% und -3,35% verzeichnen.Im Dow Jones sind Travelers Companies mit 0,78% und Amazon mit 0,57% die besten Performer, während Unitedhealth Group mit 0,48% ebenfalls im Plus liegt.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen Verluste, angeführt von Verizon Communications mit -2,47%, gefolgt von 3M mit -1,23% und The Home Depot mit -1,05%.Die Topwerte im S&P 500 werden von The Mosaic mit 4,02% angeführt, gefolgt von Charles River Laboratories International mit 3,49% und Micron Technology mit 3,45%.Die Flopwerte im S&P 500 sind durch Verisk Analytics mit -3,09% und Generac Holdings mit -3,13% geprägt, während PayPal mit -3,15% ebenfalls einen signifikanten Rückgang verzeichnet.