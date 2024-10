Moderate Verluste nach US-Inflationsdaten

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt ist am Donnerstag nach mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen mit leichten Verluste aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex ATX schloss mit minus 0,19 Prozent auf 3.604,23 Punktee. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es nach den klaren Vortageszuwächsen kleine Rückgänge bei den Indizes zu sehen.

In den USA hatte sich der Preisauftrieb im September weniger als erwartet abgeschwächt. Die Erwartungen an künftige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbankbank Fed wurden so etwas gedämpft. Die Jahresinflationsrate fiel von 2,5 Prozent im Vormonat auf 2,4 Prozent. Die von der US-Notenbank besonders beachtete Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel stieg sogar etwas an.