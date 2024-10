Gemeinschaftstand, Standprogramm, Hauptbühnenprogramm, erstmals institutioneller Partner der SCCON

Berlin (ots) - VITAKO, die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen

IT-Dienstleister, ist in diesem Jahr erstmals institutioneller Partner der Smart

Country Convention (SCCON). Bereits zum zweiten Mal präsentiert sich VITAKO dort

vom 15.-17. Oktober mit einem eigenem Gemeinschaftsstand (Halle 25, Standnummer

206). Darüber hinaus leitet VITAKO zwei Veranstaltungen im Hauptbühnenprogramm

der SCCON und bietet gemeinsam mit seinen Standpartnern eigene Programmpunkte am

Messestand an.



Die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister, VITAKO, ist in

diesem Jahr erstmals institutioneller Partner der Smart Country Convention.

VITAKO präsentiert sich gemeinsam mit ihren Mitgliedern und Standpartnern ekom21

- KGRZ Hessen, Zweckverband KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister,

Komm.ONE, Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg KDO, Ostwestfalen-Lippe-IT

OWL-IT und PROSOZ Herten auf der SCCON. Alle sieben Partner werden dort auf

einem Gemeinschaftsstand mit einem vielfältigen Standprogramm vertreten sein.

Thematische Schwerpunkte sind in diesem Jahr für VITAKO Künstliche Intelligenz,

Cybersicherheit und Verwaltungsdigitalisierung.







Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, wird am 15.Oktober im Rahmen seines Rundgangs den Stand von VITAKO während der SCCON VIPTour besuchen und sich mit Lars Hoppmann (Geschäftsführender Vorstand VITAKO)austauschen. Auch Lettland, das offizielle Partnerland der SCCON, und das"Netzwerk Junge Bürgermeister:innen" besuchen mit ihren Delegationen am 15. und16. Oktober den VITAKO-Stand, um mit VITAKO und seinen Standpartnern fachlichins Gespräch zu kommen.Wir freuen uns sehr, dieses Jahr erstmals als institutioneller Partner der SCCONaufzutreten. Die SCCON gilt für mich als führende Messe zur Digitalisierung derVerwaltung, weil sie eine einzigartige Plattform für den Austausch zwischenVerwaltung, Politik und Wirtschaft bietet. Sie fördert innovative Ansätze undpraxisnahe Lösungen für die Herausforderungen der Verwaltungsmodernisierung. Wirbei VITAKO werden auf der Hauptbühne und an unserem Gemeinschaftsstand mitunseren Mitgliedern sowie Experten aus Verwaltung, Politik, Digitalwirtschaft,Verbänden, Startups und Wissenschaft über Künstliche Intelligenz,Cybersicherheit, Digitalpolitik und Verwaltungsdigitalisierung sprechen.Lars Hoppmann, Geschäftsführender Vorstand von VITAKODas Bühnenprogramm (https://vitako.de/event/smart-country-convention-sccon-2024)am Gemeinschaftsstand der VITAKO und ihrer sieben Partner aus der Mitgliedschaftbietet an allen drei SCCON Tagen eine Vielzahl fachlicher und digitalpolitischerThemen. Es umfasst unter anderem die nationale Implementierung des AI Acts.