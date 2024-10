IDB Invest bekräftigt ihr Engagement für den chilenischen Energiesektor mit einer Rekordmobilisierung privater Investitionen in Höhe von 2,4 Milliarden Dollar

Washington (ots/PRNewswire) - IDB Invest strukturierte eine Fazilität zum Kauf

Die Struktur umfasst bis zu 240 Mio. USD (Fazilität A) aus Mitteln der IDBInvest und bis zu 2,16 Mrd. USD (Fazilität B) aus Privatplatzierungen vonSchuldtiteln unter 144A Reg S auf den internationalen Kapitalmärkten. DerAbschluss der Kauffazilität und die Emission von Schuldverschreibungenunterliegen den üblichen aufschiebenden Bedingungen und werden voraussichtlichum den 24. Oktober 2024 erfolgen.Die Maßnahme wird in erster Linie den als schutzbedürftig eingestuftenVerbrauchern zugute kommen und dazu beitragen, einen kontrollierten Übergang zuMarktpreisen für Stromdienstleistungen zu gewährleisten und denEnergieerzeugungsunternehmen finanzielle Nachhaltigkeit zu sichern.James Scriven, CEO von IDB Invest: "Dieses Projekt ist ein klares Beispiel fürdie Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Sektor und die Fähigkeit von IDB Invest,innovative Finanzlösungen zu entwickeln, um privates Kapital zu mobilisieren unddie Wirkung in der Region zu steigern."IDB und IDB Invest leisteten Unterstützung bei der Ausarbeitung und Umsetzungdes neuen Gesetzes und berieten darüber hinaus bei der Ausarbeitung einesSubventionsmechanismus für bedürftige Familien und beim Übergang zu einer neuenMarktstruktur, die saubere Energie und Klimaschutzmaßnahmen fördert.Siehe Teilnehmende Einrichtungen https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4275165-1&h=1106952061&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4275165-1%26h%3D736308498%26u%3Dmailto%253Ahttps%253A%252F%252Fidbinvest.org%252Fen%252Fnews-media%252Fidb-invest-reaffirms-its-commitment-chiles-energy-sector-record-mobilization-private%26a%3Dhere&a=hier .Über IDB InvestIDB Invest, ein Mitglied der Interamerikanischen Entwicklungsbankgruppe, isteine multilaterale Entwicklungsbank, die sich für die Förderung derwirtschaftlichen Entwicklung ihrer Mitgliedsländer in Lateinamerika und derKaribik durch den privaten Sektor einsetzt. IDB Invest finanziert nachhaltigeUnternehmen und Projekte, um finanzielle Ergebnisse zu erzielen und diewirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung zu verbessern. Mit einemverwalteten Vermögen von 21 Milliarden Dollar und 394 Kunden in 25 Ländernbietet IDB Invest innovative Finanzlösungen und Beratung, die den Bedürfnissenihrer Kunden in verschiedenen Sektoren entsprechen.Pressekontakt:Ana EscuderoE-Mail: analuciae@iadb.orgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1677970/IDB_Invest_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2527479/ChileTarifas.jpgView originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/idb-invest-bekraftigt-ihr-engagement-fur-den-chilenischen-energiesektor-mit-einer-rekordmobilisierung-privater-investitionen-in-hohe-von-2-4-milliarden-dollar-302273135.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135521/5884113OTS: IDB Invest