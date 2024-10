AirConsole jetzt auch für Volkswagen-Fahrzeuge mit dem Debut von Trivia Crack®

Zürich (ots/PRNewswire) - AirConsole (http://www.airconsole.com/) , die

bahnbrechende Gaming-Plattform im Auto, kündigt heute die offizielle Einführung

ihrer Dienste in ausgewählten Volkswagen-Modellen an. Diese neue Integration

stellt eine bedeutende Verbesserung des In-Car-Entertainments dar und macht

AirConsole für den Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 und ID.7 Tourer ab IDS 5.0

und 5.2 verfügbar. Im Laufe dieses Jahres wird der Service auch für den neuen

Golf, den neuen Golf Variant, den neuen Tiguan und den neuen Passat eingeführt.



In Verbindung mit diesem Meilenstein freut sich AirConsole, einen renommierten

Neuzugang in seinem Spieleangebot vorstellen zu können: Trivia Crack

(https://triviacrack.com/) ® (https://triviacrack.com/) . Die von Etermax

entwickelte und weltweit anerkannte interaktive Wissensdrehscheibe hat seit 2013

Millionen von Spielern in mehr als 180 Ländern auf verschiedenen Plattformen

herausgefordert, von mobilen Geräten und Brettspielen bis hin zu modernsten

Technologien wie intelligenten Sprachgeräten, Streaming-Diensten, Wearable Tech

und Mixed Realities. Jetzt gibt es Trivia Crack zum ersten Mal für das Spielen

im Auto, speziell angepasst von Play.Works, unter Verwendung der

AirConsole-Dual-Screen-Technologie, um ein unterhaltsames Erlebnis für alle

Fahrgäste zu gewährleisten.





