Miata Metals kündigt Aufstockung des Privatplatzierungsangebots auf 6,37 Millionen Dollar an News Release - Stock Split Announcement (00032818.DOCX;1)Nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten Vancouver, BC (10. Oktober 2024) - Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) …