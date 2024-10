Sanofi kurz vor Verkauf von Sparte für 15 Milliarden US-Dollar

(technische Wiederholung)



NEW YORK (dpa-AFX) - Der französische Pharmakonzern Sanofi steht Kreisen zufolge kurz vor dem Verkauf seiner Sparte mit nicht verschreibungspflichtigen Produkten. Der Kaufpreis für eine der größten Übernahmen in Europa in diesem Jahr liege bei etwa 15 Milliarden US-Dollar (16,4 Milliarden Euro), berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Experten hatten zu einem früheren Zeitpunkt sogar 19 Milliarden Euro für möglich gehalten.

Käufer wäre die Investmentgesellschaft Clayton Dubilier & Rice, hieß es in den Kreisen weiter. Diese habe sich gegen den Branchenkollegen PAI Partners durchgesetzt. Die Übernahme könnte in den kommenden Tagen verkündet werden. Allerdings könnten sich die Verhandlungen noch verzögern oder scheitern. Sanofi war den Angaben zufolge für einen Kommentar nicht erreichbar, die Investmentgesellschaften wollten sich nicht äußern.

Wie schon länger bekannt, will Sanofi im Zuge eines Umbaus die Konsumentensparte (Consumer Health) rund um rezeptfreie Medikamente abspalten. Fortan wollen sich die Franzosen stärker auf ihr lukratives Geschäft mit Immunkrankheiten sowie das Impfstoffgeschäft konzentrieren. Sanofi wird den Kreisen zufolge aber einen Minderheitsanteil am "Opella"-Geschäft behalten./he

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 99,99EUR auf Lang & Schwarz (10. Oktober 2024, 22:39 Uhr) gehandelt.