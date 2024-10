Bundestag beschließt Gesetz für bessere Qualität an Kitas

BERLIN (dpa-AFX) - Mit einem neuen Gesetz soll sich die Qualität an deutschen Kitas verbessern. Der Bundestag gab dazu am späten Abend mehrheitlich grünes Licht. Das neue Gesetz soll zum 1. Januar 2025 in Kraft treten.

Es sieht im Kern vor, dass die Länder auch in den kommenden beiden Jahren jeweils rund zwei Milliarden Euro vom Bund zur Verbesserung des Betreuungsangebots an Kitas erhalten sollen. Der Fokus soll dabei auf mehr Stellen für Erzieherinnen und Erzieher liegen, vor allem in Westdeutschland. Allein dort wird nach Berechnungen von Experten an der TU Dortmund von einer Personallücke von bis zu 90.000 Fachkräften bis 2030 in Kitas ausgegangen.