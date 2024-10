Abcourt schließt nicht vermittelte Privatplatzierung im Wert von 1.252.000 $ ab

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-KURZNACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN USA

Rouyn-Noranda, Kanada, 10. Oktober 2024 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder die „Corporation“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich, den Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung von 20.866.666 Einheiten des Unternehmens („Einheiten“) zu einem Preis von 0,06 $ pro Einheit für einen Bruttoerlös von 1.251.999,96 $ bekanntzugeben (die „Privatplatzierung“).

„Ich möchte unseren derzeitigen Aktionären für ihre fortwährende Unterstützung danken und NQ Investissement Minier als neuen Aktionär von Abcourt begrüßen“, so Pascal Hamelin, CEO von Abcourt. „Die Beteiligung und das Interesse von NQ Investissement Minier an unserem Unternehmen sind eine wichtige Unterstützung der Branche und unterstreichen das Potenzial unserer Projekte.“

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens („Stammaktie“) und einem Warrant zum Kauf von Stammaktien („Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,08 $ für einen Zeitraum von 36 Monaten.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung zur Förderung von Erschließungs- und Explorationsaktivitäten beim Goldprojekt Sleeping Giant im Abitibi-Grünsteingürtel in Quebec zu verwenden.

Die Privatplatzierung unterliegt weiterhin der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Alle im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die an dem Tag endet, der vier Monate plus einen Tag nach dem Tag ihrer Emission liegt.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (dem „U.S. Securities Act“) oder anderen staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher nicht innerhalb der USA angeboten oder verkauft werden, außer in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und den geltenden Anforderungen an staatliche Wertpapiere oder aufgrund von Ausnahmen davon. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf es in einem Staat, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, ein Verkauf der Wertpapiere stattfinden.

