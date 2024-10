Saudi-Arabien wird im Oktober 2024 Gastgeber des Multilateral Industrial Policy Forum sein

Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Das Königreich Saudi-Arabien verstärkt

seine strategische Partnerschaft mit der Organisation der Vereinten Nationen für

industrielle Entwicklung (UNIDO) zur Unterstützung einer nachhaltigen und

integrativen industriellen Entwicklung. Diese Zusammenarbeit steht im Einklang

mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bis 2030. Im

Rahmen seiner laufenden Bemühungen ist das Königreich bestrebt, das

Entwicklungsgefälle zwischen den Nationen zu überbrücken und die industrielle

Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Diese Partnerschaft wird sich auch auf die

Förderung von Investitionen und die Einführung fortschrittlicher Technologien in

industriellen Schlüsselsektoren konzentrieren.



UNIDO: Ein wichtiger Partner bei der Bewältigung industrieller Herausforderungen





Obwohl das Königreich verschiedene nationale Strategien und Initiativen zurFörderung des Industriesektors und der Gesamtwirtschaft auf den Weg gebrachthat, steht der Sektor nach wie vor vor mehreren operativen Herausforderungen,wie z. B. der Diversifizierung der industriellen Aktivitäten, der Verbesserunglokaler Praktiken, der stärkeren Integration in globale Wertschöpfungsketten,der Entwicklung des Humankapitals, der Förderung der Lokalisierung, derErzielung eines nachhaltigen Wachstums des Sektors, der Modernisierung derInfrastruktur und der Einführung moderner Technologien.Bereiche für die künftige Zusammenarbeit mit der UNIDODie UNIDO spielt eine wichtige Rolle als internationale Organisation, dietechnische Zusammenarbeit und wissensbasierte Unterstützung durchKonsultationen, politische Maßnahmen und gemeinsame Initiativen anbietet, um dieHerausforderungen zu bewältigen, denen sich der Industriesektor des Königreichsstellen muss. Es wurden acht kritische Bereiche für die künftige Zusammenarbeitmit der UNIDO ermittelt, z. B. die Entwicklung von Richtlinien und derenAnpassung an globale Standards, die Stärkung der institutionellen Kapazitätenfür eine rechtzeitige politische Entscheidungsfindung und die Erleichterungausländischer Investitionen durch die Förderung von Technologie, Innovation,Partnerschaften und den Transfer fortschrittlicher Technologien.Förderung der industriellen Entwicklung im KönigreichDas Königreich ist bestrebt, eine nachhaltige industrielle Entwicklung imEinklang mit der Vision 2030 zu erreichen, indem es verschiedene politischeMaßnahmen und Initiativen zur Diversifizierung der nationalen Wirtschaft und zurVerringerung der Abhängigkeit vom Öl umsetzt. Die Zusammenarbeit mit der UNIDOzielt darauf ab, den digitalen Wandel in der Branche zu beschleunigen, dasHumankapital zu entwickeln und die Integration in die internationalen Märkte zustärken, um einen deutlichen Qualitätssprung in der nationalen Industrie zuerreichen und die Attraktivität des Sektors für lokale und internationaleInvestoren zu erhöhen.Das Königreich wird Gastgeber des Industrial Policy Forum seinDas Königreich bereitet sich auf die Ausrichtung des Multilateral IndustrialPolicy Forum vor, das ein dynamisches Umfeld für den Austausch von Ideen undErfahrungen mit Branchenführern und Experten aus aller Welt bietet. Ziel desForums ist es, eine wirksame und innovative Industrierichtlinie zu entwickeln,die mit den globalen Entwicklungen des Sektors Schritt hält. Außerdem soll dieinternationale Zusammenarbeit gestärkt werden, um eine nachhaltige industrielleEntwicklung zu unterstützen und das industrielle Wachstum unter Berücksichtigunglokaler und internationaler Herausforderungen zu fördern.