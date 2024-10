Pressestimme 'Volksstimme' zu Grenzkontrollen in Europa "Volksstimme" zu Grenzkontrollen in Europa: Unter dem Druck steigender Flüchtlingszahlen hatte die EU im Mai dieses Jahres etwas geschafft, was kaum noch für möglich gehalten wurde: Die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, kurz GEAS. …