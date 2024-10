CLÉ DE PEAU BEAUTÉ GIBT SACHIKO NAKAJIMA ALS EMPFÄNGERIN DES POWER OF RADIANCE AWARDS 2025 BEKANNT

Tokio (ots/PRNewswire) - Würdigung des Gründers und CEO von steAm, Inc.,

Jazzpianist, Mathematiker und Produzent des Themaprojekts Expo 2025, der in

Zusammenarbeit mit Clé de Peau Beauté die nächste Generation von Mädchen durch

STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and Math) inspirieren wird.



Clé de Peau Beauté, die Luxus-Hautpflege- und Make-up-Marke, fühlt sich geehrt,

Sachiko Nakajima als Empfängerin des Power of Radiance Awards 2025 für ihren

unermüdlichen Einsatz zur Förderung der STEAM-Bildung bekannt zu geben. Frau

Nakajima machte sich erstmals einen Namen in der STEAM-Branche, als sie als

erste Japanerin eine Goldmedaille bei der Internationalen Mathematik-Olympiade

in der High School gewann. Als Jazzpianistin leitet sie auch die Kurage Band

Vida: Concerto of Five Senses - eine Gruppe von Musikern, die STEAM durch die

fünf Sinne zum Leben erweckt. Ihre Erfahrungen im Bereich STEAM brachten sie

2017 dazu, steAm, Inc. zu gründen, eine Organisation, die sich der STEAM-Bildung

und der Freisetzung des kreativen Potenzials in jedem Menschen widmet.







ihren Gemeinden für die Bildung von Mädchen einsetzen. Die Auszeichnungen wurden

2019 ins Leben gerufen und basieren auf der Überzeugung von Clé de Peau Beauté,

dass der Schlüssel zu einer besseren Welt in der Erschließung des Potenzials von

Mädchen liegt, insbesondere durch STEAM-Bildung.



Die Arbeit von Frau Nakajima verkörpert diese Überzeugung und ist perfekt auf

die Mission von Clé de Peau Beauté abgestimmt, Mädchen durch Bildung zu stärken

und letztendlich die anhaltende Kluft zwischen den Geschlechtern im Bereich

STEAM zu schließen, um so eine bessere Zukunft für alle zu fördern. Im Global

Gender Gap Report 2024 des Weltwirtschaftsforums wird Japan auf Platz 118 von

146 Ländern in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter eingestuft, was

erhebliche Ungleichheiten in Bereichen wie STEM[1] unterstreicht. Trotz Japans

Position als eine der größten Volkswirtschaften der Welt und der weltweit

herausragenden Leistungen japanischer Mädchen in Mathematik und

Naturwissenschaften[2] sind nur 16 % der STEM-Absolventen in Japan Frauen[3].

Frau Nakajimas Bemühungen zielen darauf ab, diese Ungleichheit zu beseitigen,

indem sie die Barrieren abbaut, die Frauen und Mädchen traditionell davon

abgehalten haben, eine STEM-Bildung und -Karriere zu verfolgen.



Mit den Power of Radiance Awards möchte Clé de Peau Beauté eine globale Seite 2 ► Seite 1 von 4



Mit den jährlichen Power of Radiance Awards werden Frauen gewürdigt, die sich inihren Gemeinden für die Bildung von Mädchen einsetzen. Die Auszeichnungen wurden2019 ins Leben gerufen und basieren auf der Überzeugung von Clé de Peau Beauté,dass der Schlüssel zu einer besseren Welt in der Erschließung des Potenzials vonMädchen liegt, insbesondere durch STEAM-Bildung.Die Arbeit von Frau Nakajima verkörpert diese Überzeugung und ist perfekt aufdie Mission von Clé de Peau Beauté abgestimmt, Mädchen durch Bildung zu stärkenund letztendlich die anhaltende Kluft zwischen den Geschlechtern im BereichSTEAM zu schließen, um so eine bessere Zukunft für alle zu fördern. Im GlobalGender Gap Report 2024 des Weltwirtschaftsforums wird Japan auf Platz 118 von146 Ländern in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter eingestuft, waserhebliche Ungleichheiten in Bereichen wie STEM[1] unterstreicht. Trotz JapansPosition als eine der größten Volkswirtschaften der Welt und der weltweitherausragenden Leistungen japanischer Mädchen in Mathematik undNaturwissenschaften[2] sind nur 16 % der STEM-Absolventen in Japan Frauen[3].Frau Nakajimas Bemühungen zielen darauf ab, diese Ungleichheit zu beseitigen,indem sie die Barrieren abbaut, die Frauen und Mädchen traditionell davonabgehalten haben, eine STEM-Bildung und -Karriere zu verfolgen.Mit den Power of Radiance Awards möchte Clé de Peau Beauté eine globale