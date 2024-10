MiTAC Computing nutzt die neuesten AMD-Technologien für Unternehmen und bietet führende Leistung und Dichte für KI-gesteuerte Rechenzentrums-Workloads

Newark, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die MiTAC Computing Technology

Corporation, ein branchenführender Hersteller von Serverplattformen und

Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corporation (TSE:3706), gab heute die

Markteinführung seiner neuen Hochleistungsserver bekannt, die mit den neuesten

CPUs der AMD EPYC(TM) 9005-Serie und AMD Instinct(TM) MI325X-Beschleunigern

ausgestattet sind.



"AMD ist der vertrauenswürdige Anbieter von Rechenzentrumslösungen der Wahl für

führende Unternehmen weltweit, unabhängig davon, ob sie KI-Initiativen in

Unternehmen ermöglichen, umfangreiche Cloud-Bereitstellungen aufbauen oder

kritische Geschäftsanwendungen vor Ort hosten", sagte Ravi Kuppuswamy,

Senior-Vizepräsident der Server-Geschäftseinheit von AMD. "Unsere neuesten AMD

EPYC-CPUs der 5. Generation bieten die Leistung, Flexibilität und

Zuverlässigkeit - mit Kompatibilität im gesamten x86-Rechenzentrums-Ökosystem -

um maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die den vielfältigen Anforderungen des

modernen Rechenzentrums gerecht werden."





"AMD treibt KI-Innovationen in großem Maßstab in verschiedenen Märkten voran",sagte Rick Hwang, Vorstandsvorsitzender der MiTAC Computing TechnologyCorporation. "Als langjähriger Technologiepartner von AMD freuen wir uns,unseren neuen KI-Server auf den Markt zu bringen, der mit den neuesten AMD EPYC9005-Prozessoren und AMD Instinct MI325X-Beschleunigern ausgestattet ist.Gemeinsam zeigen wir die transformative Wirkung von KI in allen Branchen."AMD EPYC(TM) 9005-Prozessoren: Sofort einsatzbereite Leistung und führendeDichte für die wachsenden Anforderungen von KI-gestützten, geschäftskritischenRechenzentrums-WorkloadsAMD EPYC(TM)-Prozessoren der Serie 9005 sind die neueste Generation derleistungsstarken und effizienten AMD EPYC-Prozessorfamilie für Server, diebereits Hunderte von Leistungs- und Effizienzweltrekorden aufgestellt haben. DieWeiterentwicklung der Prozessorfamilie EPYC 9005 wird durch die bahnbrechende,leistungsstarke und hocheffiziente "Zen 5"-Kernarchitektur und fortschrittlicheMikroprozessor-Prozesstechnologien ermöglicht, um den Anforderungen des modernenKI-fähigen Rechenzentrums besser gerecht zu werden. Die komplette Prozessorreiheumfasst eine Vielzahl von Kernzahlen (bis zu 192 Kerne, 384 Threads pro CPU),Frequenzen (bis zu 5 GHz), Cache-Kapazitäten, Energieeffizienzstufen undwettbewerbsfähigen Kostenpunkten - alles ergänzt durch die vertrautex86-Softwarekompatibilität, die es CPU-basierten Servern der AMD EPYC 9005-Serieermöglicht, nahezu alle geschäftlichen Anforderungen problemlos zu unterstützen.Kunden von MiTAC Computing erleben eine optimierte Leistung und Dichte mit AMD