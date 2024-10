Selenskyj zu Gesprächen in Rom

ROM (dpa-AFX) - Nach Aufenthalten in London und Paris hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der italienischen Hauptstadt Rom Gespräche mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni geführt. Meloni kündigte bei einer gemeinsamen Erklärung nach dem Treffen für das kommende Jahr eine Wiederaufbaukonferenz in Rom an.

Diese soll am 10. und 11. Juli 2025 in der italienischen Hauptstadt stattfinden. Meloni sicherte Selenskyj zudem die fortgesetzte Unterstützung Italiens zu. Ziel dessen sei es, die Ukraine in die Lage zu versetzen, einen gerechten Frieden zu erreichen, der jedoch nicht eine Kapitulation bedeuten kann.