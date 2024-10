AKTIE IM FOKUS Birkenstock nach einem Jahr an der Börse im Plus Der Sandalen-Hersteller Birkenstock kann zum Jahrestag seines verpatzten Börsendebüts in den USA eine positive Kursbilanz vorweisen. Die Aktie ging am Donnerstag bei knapp 50 Dollar aus dem Handel. Das liegt über dem Ausgabekurs von 46 Dollar - und …