Bundesrechnungshof kritisiert Rentenpläne der Bundesregierung

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrechnungshof übt einem Medienbericht zufolge scharfe Kritik am geplanten Rentenpaket der Bundesregierung und insbesondere den Zuschüssen aus dem Haushalt für die Rentenversicherung. "Dieses große zusätzliche finanzielle Engagement des Bundes birgt erhebliche Risiken. Der Bundesrechnungshof warnt erneut vor einer finanziellen Überlastung des Bundes durch den Finanzbedarf der Rentenversicherung", schreiben die Rechnungsprüfer in einer Stellungnahme für die Expertenanhörung im Bundestag in der kommenden Woche, die der "Rheinischen Post" vorliegt.

Die Pläne der Regierung würden vor allem die heutigen Rentner und die kommenden Baby-Boomer-Jahrgänge begünstigen. Junge und künftige Jahrgänge würden dadurch jedoch belastet. Die Generationengerechtigkeit sei daher nicht gegeben.