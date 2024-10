Greenridge Exploration schließt zweite Tranche der Flow-Through-Privatplatzierung ab

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

10. Oktober 2024 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / – Greenridge Exploration Inc. („Greenridge“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3), meldet, dass das Unternehmen im Nachgang zu seiner Pressemitteilung vom 2. Oktober 2024 die zweite Tranche seiner nicht über einen Broker vermittelten Privatplatzierung von Flow-Through-Einheiten (jeweils eine „FT-Einheit“) für einen gesamten Bruttoerlös in dieser zweiten Tranche von 1.503.128 $ abgeschlossen hat (das „Emissionsangebot“). Das Unternehmen gab 1.708.100 FT-Einheiten zu einem Preis von 0,88 $ pro FT-Einheit aus, wobei jede FT-Einheit aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“), die gemäß dem Income Tax Act (Kanada) auf Flow-Through-Basis ausgegeben wurde (jeweils eine „FT-Aktie“), und einem halben Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein „Warrant“) bestand. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber während eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 1,15 $.

Das Unternehmen wird den Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT-Aktien für die Tätigung zulässiger „kanadischer Explorationsaufwendungen“ verwenden, die als „Flow-Through-Bergbauaufwendungen“ im Sinne des Income Tax Act (Kanada) für die Projekte des Unternehmens in Kanada zuschussberechtigt sind (die „zuschussberechtigten Aufwendungen“). Alle zuschussberechtigten Aufwendungen werden mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 zugunsten der Zeichner der Flow-Through-Einheiten abgetreten.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der zweiten Tranche wurde eine Vermittlungsprovision in bar in Höhe von insgesamt 45.093,84 $ gezahlt. Alle Wertpapiere, die im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot ausgegeben wurden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Die gemäß dieser Pressemitteilung ausgegebenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem Securities Act der Vereinigten Staaten von 1933 in der jeweils geltenden Fassung registriert und dürfen ohne US-Registrierung bzw. ohne gültige Freistellung von den US-Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten bzw. an oder auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere dar noch werden die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in anderen Rechtssystemen verkauft, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären.