Tesla präsentiert Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale

Elon Musk hat am Donnerstagabend in Kalifornien Teslas neuesten Robotaxi-Prototyp "Cybercab" vorgestellt und damit einen weiteren Vorstoß in die autonome Mobilität unternommen. Das Fahrzeug, ein futuristisches Modell ohne Lenkrad oder Pedale, soll laut Musk ab 2026 produziert werden und weniger als 30.000 US-Dollar kosten.

Obwohl die Veranstaltung mit Spannung erwartet wurde, blieben konkrete Details zur Produktion und Regulierung der neuen Fahrzeuge aus. Musk gab zwar an, dass die Cybercabs in wenigen Jahren verfügbar sein könnten, verwies jedoch darauf, dass er oft zu optimistisch sei, wenn es um Zeitpläne geht. "Wahrscheinlich 2026", sagte er, fügte aber hinzu: "Vor 2027, lassen Sie es mich so sagen."