Dieses Niveau muss jetzt halten!

Der Kurseinbruch von Donnerstag auf exakt 273,00 Euro kam etwas überraschend, zeitgleich wurde damit aber auch ein regulärer Pullback zurück auf das einstige Widerstands- und Ausbruchsniveau vollzogen. Gleich mehrere Unterstützungen treffen hier zusammen, unter anderem ein seit Anfang August bestehender Aufwärtstrend, knapp darunter der EMA 200 und eben der Support von 273,00 Euro aus den letzten Monaten.

Gelingt es nun an dieser Stelle eine nachhaltige Kehrtwende zu vollziehen und in den nächsten Tagen mindestens über 296,00 Euro anzusteigen, könnte die Aktie im Anschluss an 324,40 Euro und darüber 324,80 Euro wieder anknüpfen. Anderenfalls würden Notierungen unterhalb des EMA 200 bei 269,60 Euro ein Verkaufssignal generieren, vorläufige Abschläge auf 260,80 und darunter sogar 246,00 Euro müssten in diesem Fall einkalkuliert werden. Dann würde allerdings auch der seit Anfang August bestehende Aufwärtstrend vollkommen zu Bruch gehen und übergeordnet und bärische Signale aussenden.