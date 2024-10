Pullback erfolgreich vollzogen

Insgesamt aber bleibt die Lage sehr stark geopolitisch an den Ölmärkten getrieben, als neuer Faktor ist der Wirbelsturm Milton und damit einhergehende Produktionsausfälle in den USA hinzugekommen. Technisch lässt sich daher erst über dem aktuellen Wochenhoch von 78,42 US-Dollar das Szenario einer zweiten großen Kaufwelle mit Zielen dann bei 81,30 und schließlich 82,60 US-Dollar ableiten. Alles andere gibt keine ausreichende Grundlage für ein Investment her. Auf der Unterseite bildet der Supportbereich um 71,50 US-Dollar eine mögliche Verkaufsmarke in Richtung der Septembertiefs bei 65,29 US-Dollar. Dass mit entsprechendem Fingerspitzengefühl an ein Investment auf dem Ölsektor herangegangen werden sollte, ist selbsterklärend. Saisonal ziehen für gewöhnlich Ölpreise gegen Ende des Jahres aufgrund der bevorstehenden Heizsaison an und stützen die Preise dadurch zusätzlich.

Trading-Strategie: