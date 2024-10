Die ERP-Software wird mit KI aufgehübscht!

Die Führungsebene von SAP plant, die Benutzerfreundlichkeit der leistungsstarken ERP-Software mithilfe von KI signifikant zu vereinfachen. Ein beträchtlicher Energieaufwand wird in die Entwicklung gesteckt, wobei sich dieser Prozess noch in einem frühen Stadium befindet. SAP zeigte sich überrascht, als ChatGPT Ende 2022 für Aufsehen sorgte. Während OpenAI innerhalb weniger Wochen hundert Millionen Nutzer für den Chatbot gewann, benötigte der SAP-Konzern Monate, um überhaupt erste Produkte anzukündigen. Zuerst entwirft SAP Anwendungsszenarien und entwickelt dann die Grundkomponenten. Deshalb startete das Unternehmen im vergangenen Jahr bewusst mit vergleichsweise wenigen Anwendungen, wie beispielsweise dem viel diskutierten Assistenten, der in der Lage ist, für Personalabteilungen Stellenanzeigen und andere Texte vorzuformulieren.

Im übergeordneten Bild hat der Aktienkurs von SAP am 23. September 2022 ein partielles Tief bei 79,58 Euro markiert. Ab diesem Zeitpunkt folgte der Kurs mehr oder weniger einem Aufwärtstrend, der aktuell immer noch intakt erscheint. Getrieben von guten Quartalszahlen am 23. Januar 2024 setzte der Aktienkurs zu einem Sprung an und markierte im Zuge dessen ein neues partielles Hoch. Am 27. März 2024 erreichte der Kurs dieses Hoch bei 184,48 Euro. In weiterer Folge sorgten besser als erwartete Quartalszahlen am 22. Juli 2024 für ein Ende der Seitwärtskonsolidierung nach dem Hoch vom 27. März. Aktuell hat der Kurs den neu gebildeten Widerstand bei 197,46 Euro geknackt. Die nachhaltige Überwindung der 197,46 Euro ist als Kaufsignal zu werten, welches den Kursanstieg mit dem Ziel bei 230,00 Euro auslöst. Fundamental betrachtet zählt das erwartete KGV 2026 auf dem Level von 30,21 zu den günstigeren, dabei haben die Softwareriesen aufgrund der Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) ein enormes Einsparungspotenzial zu erwarten.

