Stellantis-Aktie im Sinkflug: Nicht auch noch das!

Turnaround-Pläne überzeugen bislang nicht

Verantwortlich für die miese Performance ist die Absatzkrise nicht nur der deutschen, sondern auch der gesamten europäischen Automobilindustrie, die wichtige Innovationen wie E-Mobilität und Konnektivität verschlafen hat und mit dem Verlust von Marktanteilen sowohl in Europa wie auch auf wichtigen Wachstumsmärkten wie dem in China kämpft.

Die Probleme hat der in den vergangenen Jahren so erfolgreiche CEO Carlos Tavares zwischenzeitlich in die eigene Hand zu nehmen versucht und reiste Ende August in die USA, um einen Plan gegen die Absatzschwäche auch auf diesem Markt zu entwickeln. Überzeugende Pläne für einen Turnaround konnte das Unternehmen bislang aber nicht vorlegen, sodass die Aktie mit fortgesetzten Kursverlusten zu kämpfen hatte.

Überraschender Austausch von Führungspersonal

Vor dem Wochenende drohen neue Jahrestiefs, denn das Unternehmen hat sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von seinem Führungspersonal getrennt. Sowohl Finanzchefin Nathalie Knight als auch der COO für das Europa-Geschäft, Uwe Hochgeschurtz, müssen gehen. Zudem wird Stellantis neue Vorstände für das Nordamerika-Geschäft der Marken Maserati und Alfa Romeo berufen.

Der Schritt soll offenbar das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen, seine Probleme effektiv zu adressieren, wiederherstellen. Allerdings wirkt insbesondere der Abgang von CFO Nathalie Knight "mit sofortiger Wirkung" überhastet und wie ein Bauernopfer – sie hatte bereits im April als einer der ersten Vorstände vor Schwierigkeiten im Unternehmen gewarnt.

Noch gravierender ist jedoch der für 2026 angekündigte Abgang des Vorstandsvorsitzenden. Carlos Tavares kündigte am Freitagvormittag an, seinen Vertrag nicht zu verlängern und sich danach in den Ruhestand zu begeben. Damit verliert Stellantis den Kopf, der die vielen sehr unterschiedlichen Marken des Konzerns ertragsstark zu organisieren wusste.

"Kill the messenger" und CEO-Rücktritt kommen nicht gut an

Dass das Unternehmen jetzt die Überbringerin unbequemer Wahrheiten abschießt und Tavares gleichzeitig seinen Abgang angekündigt hat, kommt bei Anlegern am Freitagvormittag überhaupt nicht gut an. Die Aktie verliert am Handelsplatz in Paris über ein Prozent und nähert sich damit bereits wieder der psychologisch wichtigen Marke von 12 Euro, die auch eine charttechnisch bedeutende Unterstützung ist.

Sollte Stellantis diesen Support aufgeben, drohen bereits neue Jahrestiefs und damit ein weiteres Verkaufssignal, das die Aktienkursentwicklung noch stärker belasten könnte. Mit Blick auf den Relative-Stärke-Index hat die Aktie ihr Abwärtspotenzial noch nicht ausgeschöpft, vor allem auf Monatsbasis ist mit einem RSI-Wert von 39 Zählern noch Platz nach unten.

Fazit: Anleger werden viel Geduld mitbringen müssen

Auf dem Papier ist das Unternehmen mit einem für 2024 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,1 zwar günstig bewertet, Anleger sollten aber nicht unterschätzen, wie stark die Margenkompression von Automobilkonzernen in Zeiten fortgesetzter Absatzschwäche ist. Dementsprechend kann – das gilt übrigens auch für deutsche Automobilkonzerne wie BMW, Mercedes und Volkswagen – hier schnell auch ein Minus zu Buche stehen.

Wer an einem Long-Einstieg interessiert ist, sollte daher eine nachhaltige Bodenbildung abwarten, die über den Verlauf mindestens einiger Wochen klar im Chart als solche zu erkennen ist. Wer bereits investiert ist und auf Verlusten sitzt, muss sich entscheiden, sich entweder von der Dividende auf bessere Zeiten vertrösten zu lassen oder sich in aussichtsreicheren Werten zu engagieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion