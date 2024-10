BP: Anleger müssen sich auf weniger Gewinn einstellen

Dieser Rückgang trifft eine Branche, die nach der Pandemie von steigenden Gewinnen profitiert hatte. Neben BP warnte auch Shell vor einem Einbruch der Raffineriemargen. Exxon Mobil hatte bereits vorher sinkende Gewinne aufgrund des Ölpreisverfalls prognostiziert. Der Ölpreis fiel im dritten Quartal deutlich, was den stärksten Rückgang seit einem Jahr markiert.

BP überdenkt seine Strategie und hat das ursprüngliche Ziel, die Öl- und Gasproduktion bis 2030 um 40 Prozent zu senken, aufgegeben. CEO Murray Auchincloss hat diese Wende eingeleitet, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen.

Laut Reuters will Auchincloss bei einem Investorentag im Februar seine neue Strategie vorstellen, die auch eine stärkere Investition in Öl- und Gasförderung im Nahen Osten und im Golf von Mexiko vorsieht. BP bleibt dem Ziel verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, kämpft jedoch mit Herausforderungen bei erneuerbaren Energien. Hohe Kosten und Lieferkettenprobleme haben die Rentabilität in diesem Bereich belastet.

Das Unternehmen, das stark in kohlenstoffarme Projekte investiert hat, sieht sich dem Druck ausgesetzt, kurzfristige Renditen zu liefern, während es seine langfristigen Klimaziele verfolgt. Das spiegelte sich in den vergangenen 3 Monaten im Aktienkurs wider, der 10 Prozent Verlust schrieb. Am 29. Oktober präsentiert das Unternehmen die tatsächlichen Zahlen für das dritte Quartal.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion