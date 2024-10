AMD fordert mit neuem KI-Chip das Spitzenmodell von Nvidia heraus

Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) verzeichnete nach Börsenschluss in den USA den größten Kursverlust seit über einem Monat, nachdem das Unternehmen seine neuen Künstliche-Intelligenz-Chips vorgestellt hatte. Das Unternehmen, das als härtester Konkurrent von Nvidia im Bereich der KI-Prozessoren gesehen wird, blieb erhoffte Informationen zu Kunden oder finanziellen Prognosen bei der Präsentation in San Francisco schuldig.

AMD-Chefin Lisa Su stellte auf der Veranstaltung den neuesten Chip des Unternehmens vor, den Instinct MI325X. Dieser Chip soll in bestimmten Bereichen sogar leistungsfähiger sein als Nvidias H200, vor allem bei der KI-Inferenz, einer Schlüsselkomponente moderner KI-Anwendungen. Su betonte, dass AMD plant, diese Chips bis Ende 2024 in die Produktion zu bringen, was Anlegern jedoch nicht ausreichte, um die Aktie zu stützen.