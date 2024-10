Deutsche Bank Research startet CTS Eventim mit 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Aktien von CTS Eventim beim Kursziel von 114 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Veranstalter und Tickethändler drehe an allen richtigen Schrauben für langfristigen Erfolg, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Empfehlung. Dank starker Barmittelzuflüsse seien weitere ergänzende Zukäufe oder Investitionen in neue Technologien immer möglich./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2024 / 08:05 / CET