B+S Banksysteme: Erwartungen klar übertroffen

Nach Darstellung von SMC-Research habe die B+S Banksysteme AG im Geschäftsjahr 2023/24 die Erwartungen vor allem gewinnseitig deutlich übertroffen und ein seit vielen Jahren unerreichtes Profitabilitätsniveau erklommen. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht für die Aktie ein Verdopplungspotenzial und bestätigt sein positives Urteil.

Die B+S Banksysteme AG habe laut SMC-Research für das letzte Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende Juni) sehr gute Zahlen vorgelegt, mit denen die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen und die Ertragsschwäche der vorangegangenen Jahre eindrucksvoll überwunden worden seien. Konkret habe der Umsatz um 13 Prozent gesteigert werden können, was zu einer Verdoppelung des EBITDA auf 2,9 Mio. Euro und einer Vervielfachung des EBIT auf 1,8 Mio. Euro geführt habe. Ein wichtiger Ergebnistreiber sei der Verkauf der defizitären Tochter in Nordmazedonien im Februar 2023 gewesen, aber auch sonst habe das Kostenwachstum in einem sehr moderaten Umfang gehalten werden können.