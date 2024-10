Kupfer als Herzschlag der globalen Energiewirtschaft! Locker ein Kursverdoppler!

Kupfer ist für Elektrofahrzeuge unverzichtbar und wird in Elektromotoren, Batterien, Wechselrichtern, Kabeln und Ladestationen verwendet. Ein Elektrofahrzeug benötigt 53 Kilogramm Kupfer in Elektromotoren, Batterien, Wechselrichtern, Kabeln und Ladestationen, etwa 2,4-mal mehr als ein herkömmliches Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Diese Menge an Kabeln kann bis zu 1,6 Kilometer lang sein. Obwohl Anstrengungen unternommen werden, den Kupferanteil in Elektrofahrzeugen zu reduzieren, wird die Nachfrage bis 2030 voraussichtlich immer noch 2,8 Millionen Tonnen erreichen.