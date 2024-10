BluSky Carbon geht Joint Venture mit Red Mountain Biochar ein

OLD SAYBROOK, CT/VANCOUVER, BC / 11. Oktober 2024 / IRW-Press / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN A401NM) („BluSky“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Startup-Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien für Kohlenstoffentfernung, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Joint-Venture- („JV“ oder „Joint Venture“) Vereinbarung (die „Vereinbarung“) mit dem in Texas ansässigen Unternehmen Red Mountain Biochar, LLC („Red Mountain“) abgeschlossen hat, mit dem es bereits eine Vertragsbeziehung unterhält (siehe Pressemitteilung vom 31. Juli 2024); Ziel ist die Gründung eines Geschäftsvorhabens unter dem Namen BluMountain Carbon.

Zweck des Joint Ventures ist die Vermarktung mehrerer potenzieller Abnahme- und Projektfinanzierungsoptionen für Biokohle zugunsten des Unternehmens sowie Red Mountain, mit besonderem Fokus auf den Süden der Vereinigten Staaten, und die (i) Produktion und Verarbeitung von Biokohle, (ii) der Einsatz von Technologien zur Kohlenstoffentfernung, und (iii) die Erkundung und Entwicklung von Möglichkeiten in verwandten Sektoren und Technologien sowie weitere kommerzielle Möglichkeiten, die das Joint Venture gegebenenfalls identifizieren wird. Die Parteien haben die Absicht, die Joint-Venture-Aktivitäten auf einer 50:50-Basis zu finanzieren, und keine der Parteien verpflichtet sich, eine bestimmte Aktivität zu finanzieren oder zu verfolgen.

Bill Wyatt, CEO von Red Mountain, erklärte wie folgt: „BluSky Carbon etabliert sich als weltweit führendes Unternehmen in der Biokohle-Produktion. Die Technologie von BluSky, die Ausgereiftheit seiner betrieblichen Abläufe und die Professionalität seines Teams machen es für uns zum idealen Partner. BluSky ist das fehlende Puzzleteil für die vielen Möglichkeiten, die wir in unserer Pipeline haben.“

Red Mountain wurde gegründet, um forst- und landwirtschaftliche Abfälle in hochwertige Biokohle umzuwandeln und in der Beton-, Stahl- und Landwirtschaftsindustrie Nachhaltigkeit und Innovation voranzutreiben. Das Unternehmen bringt umfassende Erfahrung bei der Identifizierung von Lösungen für die Umwandlung von Restbiomasse-Abfallprodukten im Industriemaßstab in nachhaltige, umweltfreundliche, umsatzgenerierende Alternativen, und zwar unter Einsatz moderner, kosteneffizienter Kohlenstoffentfernungstechnologien. BluSky bringt Chancen im Hinblick auf Technologien, Fertigung und CO₂-Märkte in die Partnerschaft ein.