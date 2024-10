Eurokurs stoppt vorerst Kursverluste zum US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag die Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0940 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Am Donnerstag war der Euro noch zeitweise bis auf 1,09 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit August.

Zuletzt hatte der Dollar von der Spekulation Auftrieb erhalten, dass die Leitzinsen in den USA weniger stark gesenkt werden als gedacht. Der Euro war im Gegenzug unter Druck geraten. Unter anderem hatte ein unerwartet starker Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für September die Markterwartung verschoben. Demnach dürfte die US-Notenbank Fed die Leitzinsen in den kommenden Monaten nicht mehr so stark senken wie im September, als sie die Zinswende mit einer Senkung um 0,50 Prozent eingeläutet hatte.