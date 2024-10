Weinernte 2024 voraussichtlich 4,9 % niedriger als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) -



- 8,3 Millionen Hektoliter Weinmost des Jahrgangs 2024 erwartet

- Deutliche Ertragseinbußen in den meisten Weinanbaugebieten

- Voraussichtlich 3 % weniger Weißer Riesling und 14 % weniger Blauer

Spätburgunder als im Vorjahr



Die Winzerinnen und Winzer in Deutschland erwarten für 2024 eine deutlich

niedrigere Weinernte als im Jahr 2023. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

anhand der Schätzung zum 20. September 2024 mitteilt, wird die Erntemenge

voraussichtlich bei 8,26 Millionen Hektolitern Weinmost liegen. Gegenüber dem

Jahrgang 2023 mit 8,69 Millionen Hektolitern würde dies eine Abnahme um 4,9 %

bedeuten. Im Vergleich zum Sechsjahresmittel 2018 bis 2023 (8,91 Millionen

Hektoliter) liegt die Ernte voraussichtlich um rund 0,7 Millionen Hektoliter

oder 7,3 % niedriger.





Ein Grund für den Rückgang ist, dass das niederschlagsreiche Frühjahr regionaldas Auftreten von Pilzkrankheiten, insbesondere dem Falschen Mehltau(Peronospora), begünstigt hat. Zudem haben Extremwetterereignisse wieSpätfröste, Hagel, Stürme und Starkregen regional der Weinernte geschadet.Wie bereits in den Vorjahren entfällt mehr als die Hälfte (59,6 %) dererwarteten gesamten deutschen Weinernte auf die größten WeinanbaugebieteRheinhessen (2,59 Millionen Hektoliter) und Pfalz (2,33 Millionen Hektoliter).Knapp ein weiteres Viertel (23,3 %) verteilt sich auf Baden (1,12 MillionenHektoliter) und Württemberg (0,80 Millionen Hektoliter). Die restlichen 17,1 %entfallen auf die übrigen Weinanbaugebiete.Deutliche Rückgänge in den meisten Weinanbaugebieten erwartetIn vielen Anbaugebieten zeichnen sich gegenüber dem Vorjahr Ertragseinbußen ab.Mengenmäßig besonders deutlich sind die Abnahmen gegenüber dem Vorjahr infolgenden Anbaugebieten: Mosel (-225 300 Hektoliter oder -30,7 %), Baden (-151600 Hektoliter oder -11,9 %), Franken (-124 900 Hektoliter oder -29,8 %),Saale-Unstrut (-34 300 Hektoliter oder -71,7 %), Ahr (-27 800 Hektoliter oder-65,6 %), Nahe (-27 400 Hektoliter oder -8,8 %), Württemberg (-24 600 Hektoliteroder -3,0 %) und Sachsen (-21 600 Hektolitern oder -73,0 %).Absolute Steigerungen der Erntemenge gegenüber 2023 werden in Rheinhessen (+171400 Hektoliter oder +7,1 %), der Pfalz (+44 800 Hektoliter oder +2,0 %) und imRheingau (+6 400 Hektoliter oder +2,9 %) erwartet.Voraussichtlich 3 % weniger Weißer Riesling und 14 % weniger BlauerSpätburgunder als 2023Von der gesamten Weinerntemenge 2024 werden laut den Schätzungen 5,65 MillionenHektoliter (68,4 %) auf Weißmost und 2,61 Millionen Hektoliter (31,6 %) aufRotmost entfallen. Insbesondere in den Anbaugebieten Mosel (89,8 %), Rheingau(85,5 %) und Mittelrhein (81,9 %) wird fast ausschließlich Weißmost erzeugt.Die Erntemenge von Riesling, der beliebtesten deutschen Rebsorte, nimmt im Jahr2024 gegenüber 2023 voraussichtlich um 59 400 Hektoliter auf 1,87 MillionenHektoliter ab (-3,1 %). Die mengenmäßig zweit- und drittwichtigsten weißenRebsorten Müller-Thurgau (983 400 Hektoliter, -10,4 %) und Grauer Burgunder (619000 Hektoliter, -11,7 %) nehmen beide deutlich ab. Die Erntemenge der rotenRebsorte Blauer Spätburgunder sinkt um 14,4 % auf 798 200 Hektoliter, währendder Dornfelder eine geringfügige Zunahme verzeichnet (692 500 Hektoliter; +2,3%).Methodische Hinweise:Die Ernteschätzungen beruhen auf Mitteilungen einer begrenzten Zahl vonfreiwillig berichtenden Winzerinnen und Winzern zum Stichtag 20. September 2024.Weitere Informationen:Detailliertere Informationen und weitere Ergebnisse zum Thema Wein finden Sieauf unserer Themenseite "Wein" sowie in den Tabellen 41244 und 41253 derDatenbank GENESIS-Online.Wichtiger Hinweis zur Datenbank GENESIS-Online:In der zweiten Oktoberhälfte 2024 geht die neue Nutzeroberfläche unsererDatenbank online und verlässt das Beta-Stadium. Die neue Oberfläche bietetschnellere Datenabrufe sowie intuitive Recherche- und Anpassungsmöglichkeitenvon Tabellen. Zudem ändern sich auch die Struktur des maschinenlesbarenFlatfile-CSV-Formats und das Datenausgabeformat bei Tabellen-Downloads.Detaillierte Informationen dazu sowie weitere wichtige Hinweise zum Releasebietet die Infoseite zum neuen GENESIS-Online.