Kommt heute mit den US-Erzeugerpreisen der nächste Nackenschlag für die Fed und stellt damit noch mehr in Frage, ob die Zinsen bei der nächsten Sitzung am 07.November gesenkt werden? Nach den gestrigen US-Inflations-Daten gibt es erste Stimmen, die sich für eine Pause bei den Zinssenkungen aussprechen (Bostic) - bei "heisseren" US-Erzeugerpreisen dürften diese Stimmen lauter werden. Aber andere Fed-Mitglieder haben die Inflations-Daten heruntergespielt - und damit die Märkte zunächst beruhigt. Heute kommt mit den Banken die US-Berichtssaison in Fahrt (vor allem wichtig JP Morgan). Und Elon Musk präsentiert sein Robotaxi - und macht dabei wieder einmal nur vage Versprechungen..

Hinweise aus Video:

1. Sinneswandel bei der Fed? – Zinsen könnten langsamer sinken

2. Tesla hat Robotaxi vorgestellt – viele offene Fragen

Das Video "Zinsen: Heute nächster Nackenschlag für die Fed?" sehen Sie hier..