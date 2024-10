Eine innovative Kosmetikmarke aus Vietnam erobert den deutschen Markt mit hochwertigen und nachhaltigen Produkten

Hanoi, Vietnam (ots/PRNewswire) - Lurcinn (https://lurcinn.vn/) , eine

innovative Kosmetikmarke aus Vietnam, betritt den deutschen Markt mit einer

klaren Vision: hochwertige, hautfreundliche Produkte, die Natur und Wissenschaft

miteinander verbinden. Gegründet von den begeisterten Unternehmerinnen Nguyen

Thi Lanh und Nguyen Thi Diu steht Lurcinn für Vertrauen, Effektivität und

Nachhaltigkeit.



Unternehmensphilosophie





Das Ziel von Lurcinn ist es, die Hautgesundheit seiner Kunden durch dieBereitstellung von Produkten zu fördern, die auf wissenschaftlicher Forschungbasieren. Um sicherzustellen, dass jedes Produkt nicht nur wirksam, sondern auchfür alle Hauttypen sicher ist, arbeitet das Unternehmen eng mit führendenDermatologen und Kosmetikexperten zusammen. Nachhaltigkeit hat ebenfalls einenzentralen Stellenwert. Lurcinn verwendet umweltfreundliche Verpackungen undInhaltsstoffe, die sowohl der Haut als auch der Natur zugutekommen.Vorteile der Lurcinn-Produkte- Natürliche Inhaltsstoffe: Lurcinn legt großen Wert auf die Verwendung vonnatürlichen und biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen. Dies minimiert dasRisiko von Hautreizungen und Allergien und ist zudem umweltfreundlich.- Wissenschaftlich fundiert: Jedes Produkt wird in Zusammenarbeit mitDermatologen entwickelt und unterliegt strengen Tests, um maximale Wirksamkeitund Sicherheit zu gewährleisten.- Breites Produktsortiment: Lurcinn bietet Lösungen für verschiedene Hauttypenund -probleme an. Egal, ob trockene, fettige, empfindliche oder reife Haut -Lurcinn hat das passende Produkt.- Vertrauen und Transparenz: Lurcinn pflegt eine offene Kommunikation mit seinenKunden. Alle Inhaltsstoffe werden klar deklariert, und die Kunden werden überdie Vorteile sowie mögliche Nebenwirkungen informiert.Markteintritt in DeutschlandMit seiner Einführung in den deutschen Markt bringt Lurcinn frischen Wind in dieKosmetikbranche. Die Marke setzt auf Online-Vertriebskanäle und Partnerschaftenmit ausgewählten Einzelhändlern, um eine breite Verfügbarkeit zu gewährleisten.Deutsche Verbraucher können qualitativ hochwertige, sichere und effektiveProdukte für alle Hauttypen erwarten.Kundenfeedback und ErwartungenErste Rückmeldungen aus Vietnam sind überaus positiv. Die Kunden loben dieWirksamkeit der Produkte und das angenehme Hautgefühl nach der Anwendung. InDeutschland erhält Lurcinn bereits Unterstützung von den Kunden, und dieProdukte helfen, die Haut der Anwender zu verbessern.Lurcinn erweitert weiterhin seinen Kosmetikbereich nicht nur in Deutschland,sondern auch in der gesamten Europäischen Union. Ende 2023 veranstaltete Lurcinneinen dermatologischen Workshop mit fast 500 eingeladenen Gästen in Prag,Tschechische Republik, der von allen Partnern und Kunden unterstützt wurde. Miteinem starken Fokus auf sichere Inhaltsstoffe, wissenschaftliche Grundlagen undNachhaltigkeit möchte Lurcinn der Kundengemeinschaft in Deutschland sowie derEuropäischen Union mehr Wert und Vorteile bieten.