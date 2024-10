ANALYSE-FLASH DZ nimmt MTU in Favoritenliste - 'Ehrgeizigere Ziele' erwartet Die DZ Bank hat die Aktien von MTU am Freitag in ihre Favoritenliste ("Equity Ideas Long") aufgenommen. Analyst Holger Schmidt erwartet vom Kapitalmarkttag Ende November "ehrgeizigere mittelfristige Ziele". Das derzeitige Ebit-Ziel für 2025 könnte …