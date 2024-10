JPMORGAN stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal der europäischen Kapitalgüterhersteller dürfte von einer verhalteneren Nachfrage geprägt worden sein als früher erwartet, schrieb das Analystenteam um Andrew Wilson in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Vor diesem Hintergrund erscheine die überdurchschnittliche Kursentwicklung der vergangenen Monate von einem schon hohen Niveau aus ungewöhnlich - trotz der jüngsten Entwicklungen in China. Taktisch bevorzugen die Experten Alstom, Knorr-Bremse und Signify, wogegen sie vorsichtiger bei Landis+Gyr, Metso, Rexel, Sandvik und SKF sind. Zu Schneider Electric schrieb Wilson, er rechne mit abermals soliden Zahlen. Seine Erwartungen entsprächen den Konsensschätzungen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024 / 18:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2024 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 239,0EUR auf Tradegate (11. Oktober 2024, 10:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Andrew Wilson

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m