JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan mit einem Kursziel von 4200 Franken auf "Neutral" belassen. Nach den überraschend starken Quartals-Umsatzzahlen habe sie ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für 2024 ein wenig angehoben, für 2025 wegen negativer Wechselkurseffekte aber moderat gesenkt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Zahlen sollten die Aktie zwar stützen. Angesichts des historisch hohen Bewertungsaufschlags zur Branche erscheine das weitere Potenzial aber begrenzt./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2024 / 07:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2024 / 07:31 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 4.720EUR auf Lang & Schwarz (11. Oktober 2024, 10:45 Uhr) gehandelt.