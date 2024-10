Stefanini Group ernennt Farlei Kothe zum CEO für die Regionen NA, EMEA und APAC

Brüssel (ots/PRNewswire) - Die Stefanini Group, ein globaler multinationaler

Technologiekonzern, der Kunden bei ihrer digitalen Transformation unterstützt,

hat Farlei Kothe zum CEO für die Regionen NA, EMEA und APAC ernannt. Mit mehr

als 15 Jahren Erfahrung bei Stefanini zielt Farlei Kothe in seiner Rolle darauf

ab, die Effizienz zu steigern und die Marktposition von Stefanini in den

Schlüsselregionen zu stärken.



Stefanini hat sich zum Ziel gesetzt, seine Teams in diesen Regionen zu

integrieren, um eine nahtlose Zusammenarbeit und operative Exzellenz zu

gewährleisten. Durch die Zusammenlegung von Ressourcen will das Unternehmen ein

einheitliches, konsistentes Kundenerlebnis bieten. " Unser Ziel ist es,

Ergebnisse zu erzielen. Wir stimmen unsere Teams in den Regionen NA, EMEA und

APAC aufeinander ab, um Silos aufzubrechen und die Position von Stefanini als

einheitliches, global wettbewerbsfähiges Unternehmen zu stärken", sagte Farlei

Kothe , CEO für die Regionen NA, EMEA und APAC.







und die Effizienz in allen Regionen zu verbessern.



" KI und Automatisierung werden unsere Arbeitsweise revolutionieren, schnelle

Innovationen vorantreiben, den Kundenservice verbessern und unsere globalen

Abläufe rationalisieren. Wir sind auf der Mission, wesentliche Prozesse zu

standardisieren und die Effizienz durch intelligente Automatisierung zu steigern

", betonte Farlei Kothe .



Stefanini unternimmt mutige Schritte, um die Verwaltung zu zentralisieren, die

überregionale Kommunikation zu stärken und fortschrittliche digitale Tools zur

Optimierung der Zusammenarbeit einzusetzen. Diese Verlagerungen werden

Redundanzen beseitigen, die Entscheidungsfindung beschleunigen und die

Reaktionszeiten für Kunden in verschiedenen Regionen verbessern. Die Kunden

können konsistentere Dienstleistungen, schnellere Lösungen und Zugang zu einem

breiteren Spektrum an globalen Ressourcen erwarten, ohne dass der lokale Support

darunter leidet.



" Farlei verfügt über das Fachwissen und den Unternehmergeist, um diese

wichtigen Regionen zu vereinen und sicherzustellen, dass wir unseren Kunden

weiterhin einen unvergleichlichen Mehrwert bieten. Sie werden von einem

einheitlichen Ansatz profitieren und Zugang zu einem breiteren Spektrum an

globalen Ressourcen erhalten, während sie gleichzeitig lokalisierten Support

erhalten ," sagte Marco Stefanini , Gründer und Global CEO der Stefanini Group.



Kurzfristig erwartet das Unternehmen eine Senkung der Betriebskosten, während

Stefanini längerfristig auf stärkere Kundenbeziehungen, eine verbesserte

Markenidentität und ein durch innovative Lösungen angetriebenes Umsatzwachstum

abzielt.



Informationen zu Stefanini



Stefanini ist ein globales, multinationales Technologieunternehmen aus Brasilien

mit mehr als 35 Jahren Erfahrung auf dem Markt und einer Präsenz in 41 Ländern.

Das Unternehmen investiert in ein umfassendes Innovations-Ökosystem, um wichtige

vertikale Branchen zu unterstützen und Kunden bei ihrer digitalen Transformation

zu helfen. Mit robusten Angeboten, die auf Markttrends wie KI, Automatisierung,

Cloud, Internet of Things (IoT) und User Experience (UX) ausgerichtet sind, hat

das Unternehmen mehrere Auszeichnungen und Anerkennungen im Bereich Innovation

erhalten.



