Wie gerechte Personalpolitik zur Antwort auf den Fachkräftemangel werden kann (FOTO)

Eschborn (ots) - Der Arbeitskräftemangel ist nach wie vor ein zentrales Thema

der Wirtschaft. Kleine und große Unternehmen suchen nach qualifizierten und

motivierten Talenten. Doch gleichzeitig haben viele Arbeitnehmer:innen das

Gefühl, ihre Chancen am Arbeitsmarkt seien begrenzt. Der neue Trendreport des

Personaldienstleisters Randstad zeigt, wie Chancengerechtigkeit dazu beiträgt,

das volle Potenzial von Talenten zu erschließen.



Inklusion, Gleichberechtigung und Diversität sind nicht nur Schlagworte der

neuen Arbeitswelt. Vielmehr sind sie in der heutigen Zeit zentraler Bestandteil

einer erfolgreichen und nachhaltigen Geschäftsstrategie. Und Unternehmen sind

vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels mehr denn je darauf angewiesen,

qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen und an sich zu binden.





"Dabei ist nicht allein die Suche nach immer neuen Arbeitskräften derSchlüssel", erklärt Richard Jager, CEO Randstad Deutschland. "Wer sich inZukunft als attraktiver Arbeitgeber positionieren möchte, sollte den Menschen,die bereits da sind und arbeiten wollen, die bestmöglichen Chancen geben.Equity, also Chancengerechtigkeit, heißt dabei das Zauberwort, wie der aktuelleRandstad Trendreport zeigt."Jedes zweite Unternehmen sieht Chancengerechtigkeit als wichtige AufgabeDie gute Nachricht: Unternehmen in Deutschland haben den Handlungsbedarferkannt. 68 % sehen es heute als ihre Aufgabe, die Chancengerechtigkeit amArbeitsmarkt zu verbessern. 47 % der Betriebe ergreifen bereits konkreteMaßnahmen, um die Teilhabe und Chancen aller (potenziellen) Mitarbeitenden zufördern. Das bedeutet aber auch: Noch hat mehr als jedes zweite UnternehmenChancengerechtigkeit nicht als Hebel für den geschäftlichen Erfolg und alsBeitrag zur Wertschöpfung erkannt.Trendreport zeigt wesentliche Handlungsfelder für mehr Teilhabe aufDoch was genau bedeutet Chancengerechtigkeit? Was verstehen Arbeitnehmer:innendarunter und welche Perspektiven haben Arbeitgeber? Diese Fragen beleuchtet deraktuelle Trendreport der mehrteiligen New Work Serie des PersonaldienstleistersRandstad. Er trägt die wichtigsten Kennzahlen aus aktuellen Randstad Befragungenzum Thema Chancengerechtigkeit, Teilhabe und Inklusion zusammen und liefert soeinen komprimierten Überblick darüber, in welchen Bereichen Chancengerechtigkeitauf dem Arbeitsmarkt von Bedeutung ist.Außerdem zeigt der Trendreport, was Unternehmen konkret tun können, um mehrGerechtigkeit und gleiche Chancen herzustellen und sich so auch fürArbeitnehmer:innen attraktiver zu machen. Beleuchtet werden drei wesentliche